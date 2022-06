Manželia sa ráno prebudili a neverili vlastným očiam. V posteli vedľa nich ležal spokojne cudzí pes

Manželský život nemusí znamenať koniec známostí na jednu noc. Viac by o tom vedela rozprávať Julie Johnsonová z amerického štátu Tennessee. Fenka vystrašená búrkou sa dostala do domu Johnsonovcov a rýchlo si zamilovala ich posteľ.

Roztomilý votrelec

Julie popísala, čo sa im s manželom Jimmym prihodilo 1. mája 2022 v skorých ranných hodinách v ich dome, píše web CBS News. V tú noc ich navštívil votrelec v ich dome a zamieril si to rovno do postele. Nebol to našťastie žiadny zlodej ani vrah – bol to iba zatúlaný pes.

Julie vstala uprostred noci, aby išla toaletu a pritom si všimla, že v jej posteli leží pes.

„Nerobila som z toho žiadnu paniku, keďže máme niekoľkých psov a tí sú bežne s nami v posteli“ povedala Julie s tým, že si myslela, že je to jeden z ich psov.

No neskôr si jej manžel uvedomil, že veľké hnedé šteňa, ktoré sa k nim túlilo, nebolo tak úplne ich. „Pritúlila sa ku nám, akoby to bol náš pes odjakživa,“ rozpráva pobavene Julie.

Ako sa však dostala až do domu?

Veľmi rýchlo si manželia uvedomili, že asi ide o strateného domáceho miláčika.

„Vedeli sme, že nám ani našim psom určite neublíži. Hľadala len bezpečné miesto. Takže sa to zmenilo na komickú situáciu, povedala Julie.

Nakoniec tento príbeh zdieľali na Facebooku. Fenka nemala obojok, takže netušili ani jej meno. Ale asi hodinu po zverejnení dostali správu od niekoho, kto tvrdil, že pes je ich a volá sa Nala.

„Vyvliekla si golier a utiekla. Následne putovala asi tri kilometre smerom k nášmu domu. Začalo hrmieť a pršať, u nás našla Nala svoje útočisko“ povedal Juliin manžel Jimmy.

Nala si vybrala ich dom asi práve kvôli tomu, že Johnsonovci majú ďalších troch psov.

“Je to posteľný tvor. Zvykne chrápať ako starý muž,” spomínajú majitelia Naly, Felicia a Chris, ktorí boli deň predtým na prechádzke a jej správanie ich neprekvapilo.

Julia s manželom sa rozhodli pozvať majiteľov Naly na zmrzlinu a maškrty dostali aj všetci štyria domáci miláčikov. Príjemne strávený čas na ich dvore zakončili: „Netušili sme, akú pozornosť si tento príbeh získal a ako nás všetkých dokáže spojiť jeden zatúlaný pes.“