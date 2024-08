Manželia Gáboríkovci sa znova spoločne objavia na obrazovkách. Mieria do obľúbeného seriálu a diváci sú nadšení

Diváci už teraz nedočkavo sledujú kalendár a čakajú na jeseň. Vtedy sa totiž môžu tešiť na nové epizódy ich obľúbených seriálov a zistiť osudy postáv, ktoré ostali otvorené. Okrem prekvapivých zvratov však môžu očakávať aj nové herecké obsadenie.

Zatiaľ čo fanúšikovia slovenských seriálov dychtivo sledujú sociálne siete televízií, dúfajúc, že dostanú nejaké informácie vopred, vyzerá to tak, že sa im TV JOJ rozhodla vyhovieť. Na svojom Instagrame totiž avizovali, že v obľúbenom seriáli pribudnú nové postavy, ktoré si zahrajú práve Gáborikovci.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Nemocnica TV JOJ (@nemocnica_tvjoj)

Zahrajú si v Nemocnici

Nie je to tak dávno, ako sa na televíznych obrazovkách ukázali bok po boku v tanečnej šou Let’s Dance, ktorú síce nevyhrali, no ukázali, že vášeň dokážu preniesť zo svojho súkromného života aj na tanečný parket. Teraz sa v televízii objavia znova, avšak nie tak, ako by ste od tanečnice a hokejistu čakali.

„Obľúbený seriál Nemocnica bude v ďalšej sérii rozoberať skutočné zdravotné prípady známych osobností. O svoj príbeh sa s nami podelia aj manželia Gáboríkovci. Návrat Nemocnice na obrazovky TV JOJ môžete očakávať už čoskoro,“ avizovala JOJ-ka v príspevku. Znie to teda tak, že pravdepodobne Gáborikovci nebudú fiktívnymi postavami, ale manželský pár stvárni sám seba.

„Nová séria Nemocnice bude plná noviniek! Do nášho kolektívu nastupujú nové postavy, ktoré stvárnia Marián Gáborík a Ivana Gáborík. Zatiaľ vám prezradíme, že sa môžete tešiť na naozaj skutočné príbehy,“ dodali zas v ďalšom.