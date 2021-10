Mali by ste sa im vyhnúť: Experti zostavili rebríček hororov, ktoré môžu privodiť nespavosť

A opäť ďalší rebríček. Len nedávno sme vás informovali o najnovšom výbere najdesivejších hororov, aké kedy vznikli a teraz sa k nemu pridáva ďalší. Experti na základe dát z celého sveta zostavili rebríček tých hororových filmov, ktoré môžu u divákov spôsobiť nespavosť.

Väčšinu z nich skutoční fanúšikovia tohto žánru už istotne videli (a nie raz) a tí, ktorí čaro hororov nakrútených a uvedených skôr, než sa narodili, objavujú minimálne v tomto horormi nabitom období teraz. Práve obdobie sviatku Halloween je totiž časom, kedy sa o hororových filmoch hovorí akosi častejšie než je tomu zvykom po zvyšok roka.

A rovnako, ako sa o hororoch v posledných dňoch hovorí, tak sa aj zostavujú rebríčky tých najdesivejších. Ten najnovší, ktorý si všimol portál Unilad, je o najstrašidelnejších hororoch všetkých čias, ktoré divákom môžu spôsobiť až nespavosť.

Za zostavením rebríčka stojí skupina expertov zo spoločnosti Beds Divans, ktorá jednotlivé snímky zoradila s odborníkom na behaviorálne vedy Nevsahom Fidan Karamehmetom.

Aby vôbec experti dokázali zostaviť rebríček vhodných hororov, analyzovali viac ako 50-tisíc komentárov k filmom na webe IMDb. Išlo o najzárobkovejšie hororové snímky všetkých čias, pričom svoju pozornosť zamerali najmä na tie recenzie používateľov, v ktorých sa najčastejšie objavovali slová ako strašidelný (angl. „scary“) a hrôzostrašný (angl. „terrifying“).

Následne vytvorili rebríček hororov, v ktorom sú filmy zoradené podľa kombinovaných recenzií kritikov i verejnosti a tak určili snímku, ktorá má najvyššie a najstrašidelnejšie skóre. Víťaz mnohých ostrieľaných milovníkov tohto žánru prekvapí. Stala sa ním totiž nízkonákladová, no vysokozárobková snímka Záhada Blair Witch (The Blair Witch Project), ktorá dosiahla skóre až 2805 bodov.

Na druhom mieste skončila už rovnako klasika Kruh (The Ring) s počtom 2098 bodov. Top 3 uzatvára kultový horor Exorcista (The Exorcist), ktorý naškrabal 1601 bodov. Kompletný 25-miestny rebríček si môžete pozrieť nižšie.

Najdesivejšie horory podľa používateľov webu IMDb:

#25 The Meg (15 bodov)

#24 Resident Evil: Afterlife (39 bodov)

#23 Resident Evil: The Final Chapter (46 bodov)

#22 Dark Shadows (53 bodov)

#21 Hannibal (254 bodov)

#20 World War Z (271 bodov)

#19 A Quiet Place Part II (280 bodov)

#18 Annabelle (294 bodov)

#17 Alien: Covenant (356 bodov)

#16 I Am Legend (376 bodov)

#15 Annabelle: Creation (392 bodov)

#14 Split (446 bodov)

#13 Halloween (565 bodov)

#12 The Nun (635 bodov)

#11 It Chapter 2 (682 bodov)

#10 Get Out (818 bodov)

#9 A Quiet Place (861 bodov)

#8 The Conjuring 2 (865 bodov)

#7 Us (917 bodov)

#6 Jaws (948 bodov)

#5 It (1581 bodov)

#4 The Conjuring (1588 bodov)

#3 The Exorcist (1601 bodov)

#2 The Ring (2098 bodov)

#1 The Blair Witch Project (2805 bodov)