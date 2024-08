Malé obtiahnuté šortky s riskantným strihom: Toto je dôvod, prečo nosia olympijské atlétky minimum odevu

Tohtoročná olympiáda priniesla už mnoho zaujímavých momentov. Ľudia si však všímali nielen športové výkony, ale aj to, ako atléti vyzerajú. Ženské úbory (občas aj mužské) ale neraz nenechali toho príliš veľa na fantázii. Prečo je to tak?

Nie vždy nosili atléti obtiahnuté šortky

Ako informuje CNN, keď ženy v roku 1928 prvýkrát súťažili v olympijských disciplínach, nosili voľné tričká a široké šortky, niekedy stiahnuté opaskom. Takéto oblečenie ale nemožno považovať za aerodynamické a dnes by sa v ňom žiadna športovkyňa neusilovala o medailu. Naopak, ženy športujú v obtiahnutých malých šortkách s vysokým a odvážnym strihom pripomínajúcich nohavičky. Odev atlétok tak vyzerá preto, lebo údajne sa tak znižuje odpor vzduchu aj riziko, že ich bude niekde tlačiť a odierať.

Niektorým sa ale zdalo, že oblečenia bolo na tohtoročnej olympiáde na atlétkach občas naozaj primálo. Spoločnosť Nike ešte v apríli predstavila sady odevov pre mužov aj pre ženy, pričom mužské telá boli jednoznačne zakryté viac. Ľudí to pobúrilo, zdalo sa im, že najmä v oblasti ženského rozkroku bolo športové oblečenie navrhnuté naozaj riskantne.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Lauren Fleshman (@fleshmanflyer)

Bývalá americká atlétka Lauren Fleshman v príspevku na Instagrame napísala, že športovci by mali byť schopní súťažiť bez toho, aby sa museli zaoberať tým, či im spod odevu náhodou nie je vidieť niečo, čo nemá byť. Pridali sa aj ďalší atléti, ktorým sa malé ženské oblečenie nepozdávalo.

Každý by mal mať možnosť voľby

Spoločnosť Nike sa ešte v apríli vyjadrila, že to, čo ľudia mohli vidieť na sociálnych sieťach, je len ukážka a navyše, oblečenie sa vždy dá prispôsobiť jednotlivcovi. Už v roku 2020 počas hier v Tokiu vyvolalo minimalistické oblečenie kontroverziu. Nemecké atlétky odmietli oblečenie pripomínajúce bikini s dodatkom, že nie je správne, aby boli atléti sexualizovaní.

Na olympijskej trati nie je veľa predpisov, pokiaľ ide o to, čo si športovci môžu obliecť. Ich obuv ale napríklad nesmie poskytovať nespravodlivú výhodu nejakými špeciálnymi novinkami. Oblečenie musí byť čisté a navrhnuté a nosené tak, aby nebolo nevhodné a nesmie byť priehľadné. „Športovci nenosili vždy vyslovene športové oblečenie. V priebehu desaťročí sa oblečenie stávalo čoraz technickejším a niekedy to znamená pridanie látky, inokedy jej odstránenie, kvôli pohodliu a jednoduchosti pohybu,“ vysvetľuje Dobriana Gheneva, profesorka a odevná dizajnérka, ktorá pracovala pre spoločnosti Nike, The North Face a Reebok.

Bikinový štýl bol spopularizovaný okolo roku 1980. Odev, ktorý nosia športovci v súčasnosti, navyše zdôrazňuje ich svaly. A Gheneva verí, že atlét, ktorý vyzerá dobre, sa aj cíti dobre a podá lepší výkon. Gheneva uznáva, že športovci by mali mať možnosť vybrať si to, čo im najviac vyhovuje a moderné dizajny sú občas naozaj na hrane. Dodáva, že diskusie o tom, prečo sú ženské športové odevy viac odhaľujúce ako tie mužské, by sme mali mať už dávno za sebou.