Pozrite, ako atlétovi v získaní medaily zabránil jeho penis: Teraz dostal ponuku natočiť porno za 250 000

Francúzsky atlét sa stal internetovou senzáciou zo dňa na deň. Žiaľ, nie preto, lebo získal medailu, práve naopak. Prišiel o ňu, lebo pri preskakovaní žrde o ňu zavadil penisom. Síce prišiel o výhru, no dostal ponuku na natočenie porna za 250 000 dolárov.

Ako informuje Mail Online, francúzsky skokan Anthony Ammirati prišiel o šancu získať olympijskú medailu po tom, ako jeho mužnosť zavadila o žrď. Zdá sa ale, že má možnosť vyťažiť z nepríjemnej situácie aspoň malé odškodné. Dostal totiž ponuku na spoluprácu, oslovila ho spoločnosť CamSoda, zaoberajúca sa pornografiou a ponúkla mu 250 000 dolárov (takmer 230 000 eur).

250 000 za 60 minút

Ammirati napokon skončil na 12. mieste, pričom jeho mužnosť pútala viac pozornosti ako zvyšok pretekárov v rovnakej kategórii dohromady. Podľa TMZ má ale teraz atlét jedinečnú možnosť premeniť trpké sklamanie na zisk.

„Keby to bolo na mne, ocenil by som ťa za to, čo všetci ostatní videli, tvoj talent ukrývajúci sa pod pásom,“ vyjadril sa viceprezident spoločnosti CamSoda Daryn Parker. Športovcovi je ochotný zaplatiť nemalú sumu za to, ak sa na 60 minút predvedie pred kamerou a ukáže, čo mnohých na olympiáde tak veľmi zaujalo. Zdá sa ale, že Ammirati sa ešte stále nespamätal z mimoriadne nepríjemnej situácie a momentálne nemá záujem prijať ponuku CamSody.