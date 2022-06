Malé ihrisko pre veľké deti: Na tohtoročný Flaam festival prídu ostrovné hviezdy, európska klubová špička či domáce objavy

S týmito heslami predstavuje nitriansky festival Flaam svoj 9. ročník. 19. a 20. augusta sa na ňom pred obmedzeným počtom 1200 návštevníkov ukáže 25 interpretov z 8 krajín. Hlavnými hviezdami budú britský producent Sega Bodega, anglická avantgard-punková pätica HMLTD či ukrajinská techno smršť Poly Chain. Tých doplní domáca špička na čele s RnB objavom Saulom či producentom FVLCRVM.

„Flaam je pre nás v tíme ihrisko, priestor na skúšanie, objavovanie a posúvanie, nástroj na porazenie nudy. A chceme, aby bol taký aj pre všetkých, ktorí naň chodia. Tento ročník je podľa mňa po všetkých stránkach šialený ale funkčný mix, ktorý dokonale vystihuje to, čo chceme robiť – od lineupu cez chystaný sprievodný program až po vizuálnu identitu. Nevieme sa začiatku festivalu a festivalových návštevníkov dočkať,” hovorí o 9. ročníku festivale jeho šéfdramaturg Marián Tesák.

Flaam festival 2022 práve dnes spúšťa predpredaj lístkov a predstavuje kompletný lineup plný zaujímavých domácich a zahraničných mien. Kto všetko sa na nitrianskom festivale v auguste predstaví?

Ostrovné hviezdy: Britský multitalent, najmladšia kultová kapela a islandskí “veteráni”

Tri najväčšie hviezdy tohtoročného Flaamu sú z európskych ostrovov – Veľkej Británie a Islandu. Prvou z nich je Sega Bodega, ktorý býva označovaný ako jeden z najinovatívnejších britských hudobníkov súčasnosti. Producent, ktorý okrem svojich dvoch kritikmi uznávaných albumov spolupracoval so spektrom súčasných svetových hviezd od FKA Twigs či Oklou až po Shygirl, si na Slovensku zahrá po prvýkrát. „Je skvelé, že svoju slovenskú premiéru zažije práve na Flaame, podľa mňa sa k nám vďaka svojmu postoju a tvorbe hodí dokonale,” hovorí Tesák.

Svoju slovenskú premiéru zažijú aj divokí britskí avantgardní HMLTD. Pätica, ktorá má už dnes povesť kultovej kapely. začínala ako súčasť juholondýnskej scény spolu so Shame či Black Midi a zaujala vďaka energickým a divoko nepredvídateľným koncertom, ktoré predviedla po boku Nine Inch Nails alebo The Jesus and Mary Chain. „Po HMLTD na Flaame túžime už vyše tri roky. Som presvedčený, že si získajú všetkých, ktorí o nich doteraz nepočuli,” dodáva Tesák.

Tretím ostrovným článkom v programe Flaamu 2022 je islandská experimentálno-popová kapela Sykur, ktorej členovia napriek šialeným živým vystúpeniam, inovatívnemu prístupu k tanečnému popu, a pomerne nízkemu veku, sami seba označujú už za stálice islandskej hudobnej scény.

Slovenský The Weeknd, domáci veteráni a čerstvé objavy

Program Flaamu je každoročne plný aj známych domácich tvárí či čerstvých objavov. Objavom, no zároveň silným slovenským menom v lineupe je producent a spevák Saul, prezývaný aj slovenský The Weekend, ktorého debutový album Niekde v oblakoch so súčasným elektronickým zvukom s vplyvmi RnB zasiahol rovnako popovú ako aj alternatívnu slovenskú scénu.

Piatkovú noc zas bude uzatvárať slovenský producent, multiinštrumentalista a spevák FVLCRVM, aktuálny držiteľ ceny “Nahrávka roka” za EP Attentioncore v žánrovej kategórii Elektronická hudba v rámci Radio_Head Awards. So svojou novou audiovizuálnou šou príde aj Isama Zing, netypicky s dj setom sa zase predstaví jedna z domácich elektronických hviezd, Bulp.

Medzi čerstvé slovenské objavy organizátori radia trojicu silných ženských hudobníčok, ktoré sa na Flaame predstavia prvýkrát: Evu Sajanovú, frontwoman eklektických God and Eve, neo-soulovú divu Tamaru či tajomnú a nadčasovú Ninu Kohout, ktorej pieseň Moonlight označila ako Song Of The Day redakcia amerického rádia KEXP.

„Momentálne hrajú prvú ligu v mladej slovenskej hudbe najmä ženy a náš tohtoročný lineup to s nadšením reflektuje,” hovorí Tesák. Česko-slovenský lineup dopĺňa domáca trojka LUVVER, experimentálno-hiphopová pražská dvojica P/\ST, garážoví Small Town Life či alt-folkový pesničkár Zabiť Františka. Po roku sa na Flaam vrátia aj anti-punkové Marhule, tentokrát však v intímnejšom prostredí Kriaky Stageu.

Elektronika až do svitania a spoločenské presahy

Tradične bude na Flaame silné zastúpenie aj elektronickej scény, keďže festival končí oba dni na svojom druhom stage až pri svitaní. Jeho hlavnou tanečnou hviezdou bude tento rok ukrajinská producentka Poly Chain, ktorú organizátori dotiahli v spolupráci s festivalom [fjúžn], s ktorým majú vzhľadom na vojnu v Ukrajine a čoraz dôležitejšie témy integrácie cudzincov na Slovensku, v pláne aj niekoľko ďalších aktivít.

Na Kriaky Stage sa predstaví tiež silná tvár poľskej elektronickej scény Monster, členka platformy Oramics, ktorá v Poľsku pomáha vytvárať lepšie prostredie pre ženy, nebinárnych a queer ľudí. Doplnia ich mexická producentka a djka LDY OSC, česká raverka New Magic Media či slovenské djské duo wnchnz & odm.

Nedokonalosť v dokonalosti a Urob si sám

Pre Flaam je typickým dôraz na vizuálnu stránku festivalového zážitku – od komunikácie až po podobu samotného areálu. Vizuálnu identitu a dizajn festivalu už 8 rokov pripravuje dizajnérske štúdio Andrej & Andrej, trojnásobní držitelia Národnej ceny za dizajn či Ceny Tatra Banky pre mladých tvorcov. „Prácu na každoročnom vizuále Flaamu začíname dlhými debatami o tom, čo by mala vystihovať – emóciu, myšlienku, spoločenskú tému.

Najnovšia identita je založená na akýchsi letných nedokonalostiach v dokonalosti, na ostrých kontrastoch obsahu a formy,” hovorí jeden z dvojice festivalových dizajnérov Andrej Barčák. K práci si tento rok prizvali fotografa, no našťastie po neho nemuseli ísť ďaleko. Autorom fotografií, ktoré tvoria základ vizuálnej identity, je dlhoročný kurátor flaamovskej elektronickej scény, Jonáš Verešpej.

„Máme tak nejako zvláštne postavený tím, že si skoro všetko dokážeme spraviť princípom urob si sám. Jonáš je vyštudovaný fotograf, takže jasné, že fotiť musel on. Rovnako ako web každoročne pripravuje náš technický šéf Martin Švolík, ktorý je vo svojom bežnom živote programátor. A takto by som mohol pokračovať o celom tíme ďalej,” hovorí Tesák.

Sprievodný program a architektúra

Okrem hudobných interpretov čaká návštevníkov Flaamu aj pestrý sprievodný program, v ktorom nebude chýbať divadlo, filmové premietania, diskusie, workshopy či tradičná festivalová cyklojazda po nitrianskej architektúre alebo túra na panoramatický Zobor s koncertom na jeho vrchole. Detaily chcú organizátori odhaľovať postupne, jednu zaujímavosť však prezradia.

„Rovnako ako dizajn milujeme aj architektúru, preto tento rok chystáme počas stavby festivalového areálu niekoľkodňový architektonický workshop, ktorého výsledkom bude funkčná intervencia, ktorá v kultúrnom centre Hidepark ostane už nastálo,” hovorí Tesák s tým, že viac informácií o workshope oznámia na festivalových sociálnych sieťach už čoskoro.

Kompletný line-up FLAAM festivalu 2022:

Sega Bodega (UK) / HMLTD (UK) / Sykur (IS) / Saul (SK) / FVLCRVM (SK) / LUVVER (SK) / Isama Zing (SK) / God and Eve (SK) / Bulp dj set (SK) / Poly Chain (UA) / Clutch at Straws (AT) / Tamara (SK) / Marhule (SK) / Monster (PL) / Nina Kohout (SK) / P/\ST (CZ) / Zabiť Františka (SK) / Small Town Life (SK) / LDY OSC (MX) / New Magic Media (CZ) / wnchnz & odm (SK) / Bilčo (SK) / Stražanec & Kostolányi (SK) / Dedinský rozhlas djs (SK)

Flaam festival 2022 sa bude konať 19. a 20. augusta v outdoorovom kultúrnom centre Hidepark v Nitre. Kompletný program a predpredajové vstupenky v obmedzenej kapacite 1200 kusov nájdete na webe flaam.sk. Viac informácií okrem webu nájdete aj na sociálnych sieťach, nezabudnite preto sledovať Flaam aj na Facebooku či Instagrame. Flaam festival 2022 z verejných zdrojov podporili Fond na podporu umenia, Mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.