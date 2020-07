Mala pocit, akoby horela zaživa. Žena prežívala obrovské bolesti nôh, trpela stredovekou chorobou

Svätý oheň alebo oheň svätého Antona nie je žiaden rituál či sviatok, ako by sa podľa názvu mohlo zdať. Je to nepríjemné ochorenie, ktoré spôsobuje, že človek má pocit, akoby horel zaživa.

Žene museli amputovať palec na nohe

Mladá 24-ročná žena sa vybrala k lekárovi kvôli nepríjemnému pocitu, ktorý sa jej šíril nohami. Mala pocit, akoby jej od palcov na nohách až do polovice stehien horeli dolné končatiny, následkom čoho mala aj ťažkosti s chodením. Ako informuje portál LAD Bible, podľa článku publikovaného v The New England Journal of Medicine lekárov diagnóza prekvapila. Ukázalo sa totiž, že ide o ochorenie, ktorému sa v preklade hovorí svätý oheň alebo oheň svätého Antona.

Žena prišla do nemocnice dva dni po tom, čo sa nepríjemný pocit v nohách objavil prvýkrát. V tom čase však mala nielen ťažkosti s chodením. Jej chodidlá zmenili farbu, nohy boli na dotyk studené a lekári len s ťažkosťami dokázali nahmatať pulz na artériách, ktoré zásobujú dolné končatiny krvou.

CT vyšetrenie ukázalo, že tepny v nohách ženy boli zúžené, lekári jej preto podali lieky na zriedenie krvi. Liečba zabrala a krvný obeh v nohách ženy sa čoskoro obnovil. Aj keď však lekári pacientke včas pomohli, gangréne zabrániť nestihli a museli jej amputovať jeden z palcov.

Ergotizmus zapríčinila zrejme kombinácia liekov

Na ochorení je zvláštne to, že v súčasnosti sa vyskytuje už len veľmi zriedkavo a príznačné bolo skôr pre obdobie stredoveku. Ochorenie, ktoré bolo žene diagnostikované, je známe aj ako ergotizmus. Ten je zapríčinený patogénnou hubou kyjaničkou purpurovou (Claviceps purpurea), ktorá je u nás známa aj ako námel.

Konzumácia veľkého množstva tohto patogénu spôsobí spomínané zúženie ciev a následnú gangrénu. Okrem gangrény môže ergotizmus zapríčiniť zmeny na pokožke, záchvaty, kŕče a v extrémnych prípadoch môže vyvolať mániu a psychózu.

Prvá zaznamenaná epidémia tohto ochorenia sa šírila ešte v roku 857 nášho letopočtu, informuje portál LAD Bible. O chorobe sa hovorilo ako o more, ktorý spôsobí, že telo človeka pokryjú pľuzgiere, zhnije zaživa a pred smrťou mu odpadnú končatiny.

Lekári však predpokladajú, že za vznik ergotizmu u ženy nie je zodpovedná nadmerná konzumácia kyjaničky purpurovej, ale fakt, že niekoľko dní pred objavením sa prvých príznakov užívala lieky na zmiernenie migrény (ergotamín je súčasťou niektorých liekov proti migréne). Okrem toho, žena sa lieči aj na HIV, čo v kombinácii s liekmi na migrénu zrejme zapríčinilo zvýšenie hladiny ergotamínu v tele.