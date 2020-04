Mala 16 rokov a ako prvá žena sa vydala na cestu okolo sveta autom. Aloha Wanderwell precestovala 600-tisíc km

Vášeň pre cestovanie a odvaha v časoch, kedy nebolo samozrejmé sadnúť si do auta a vyraziť aj na druhý koniec sveta. Milovníčka dobrodružných príbehov, ktoré si prečítala v knižnici svojho nebohého otca, túžila namiesto pokojného života po nevšedných zážitkoch. Vo svojej dobe predstavovala raritu a práve svojou odvahou zaujala množstvo ľudí z celého sveta, ktorí jej počas siedmych rokov cesty fandili a obdivovali ju.

Autorské články na webe Interez.sk nie sú zamknuté. Dokážeme ich tvoriť len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporia. Podporte nás v tejto ťažkej situácii a pošleme vám darček. Pomáhať budeme aj my. Podporiť

Dnešná doba praje cestovaniu viac, než by si ľudia v minulosti dokázali vôbec predstaviť. Letenky na druhý koniec sveta si môžeme kúpiť za rekordne nízke sumy a pohodlne sa behom niekoľkých hodín dopraviť na vysnívané miesto. Ešte pred niekoľkými desiatkami rokov by tento scenár mohol znieť ako sci-fi. Napriek tomu sa aj v minulosti našli odvážni dobrodruhovia, ktorých túžba po niečom novom bola silnejšia než objavené možnosti a rozhodli sa splniť svoje cestovateľské sny za každú cenu.

Neskrotná dobrodružná duša

Jedným z nich bolo aj mladé dievča menom Idris Galcia Welsh. Narodila sa v roku 1906 a na jej dospievanie mali vplyv predovšetkým cestopisy a dobrodružné knihy, ktoré vášnivo čítala v knižnici svojho nevlastného otca, ktorý podľahol následkom vojny. Túžila sa vydať na podobnú cestu ako knižní hrdinovia, ktorých príbehy obdivovala.

V roku 1922 sa v tlači Paris Herald objavil inzerát, ktorý hľadal peknú a inteligentnú ženu, ktorá by pred filmovou kamerou na aute precestovala celý svet. Spomínali sa v ňom predovšetkým cesty po Ázii alebo Afrike. Idris v tom období študovala na parížskej kláštornej škole, kde si na popud svojej mamy mala zlepšiť svoje správanie. Jej dobrodružnú povahu však ani škola nedokázala zmeniť a okamžite sa stala tvárou výpravy. Mala 16 rokov a zmenila si meno z Idris na Aloha Wanderwell.

Najscestovanejšia žena na svete

Vedúcim expedície bol Walter Wanderwell, ktorý chcel počas cesty nakrúcať dokumentárne filmy. Cestovateľské dokumenty vznikali pod názvom S autom a kamerou okolo sveta. V priebehu rokov 1922 až 1929 precestovali na Forde 43 krajín a štyri kontinenty. Aloha sa tak stala prvou ženou vôbec, ktorej sa podarilo prejsť autom okolo sveta. Jej dobrodružná cesta začínala a aj končila vo francúzskom Nice.

Filmy vznikali priamo počas cesty a Aloha ich s Walterom Wanderwellom prezentovali zvedavým divákom spolu s cestovateľskými prednáškami. Počas cesty sa stali párom, a to aj napriek tomu, že Walter bol ženatý. V roku 1925 sa zosobášili a počas cesty sa im narodilo dokonca dieťa.

Touto cestou okolo sveta autom sa ich dobrodružstvo však nekončilo. Začiatkom tridsiatych rokov sa vybrali na expedíciu do Amazonského pralesa. Alohe sa počas života podarilo precestovať obdivuhodných 80 krajín a 380-tisíc míľ v čase, kedy to nebolo bežné a už vôbec nie pre ženu. Podarilo sa jej navštíviť miesta, o ktorých ľudia iba snívali a stala sa živou hrdinkou dobrodružných románov.

Kapitán Wanderwell, vlastným menom Valerian Johannes Tieczynski a Aloha prežili spoločný život, o akom množstvo ľudí iba sníva. Wanderwell bol profesionálnym cestovateľom už predtým, než sa vybral na expedíciu s Alohou. Organizoval výlety po celom svete a na nich nakrúcal svoje filmy. V jeho cestovateľskom zozname nechýbala chladná Sibír, Amazonka alebo arabské a saharské púšte.

Wanderwellov život ale nesie dodnes rúško tajomstva. Počas prvej svetovej vojny bol podozrivým zo špiónstva pre Nemecko a bol obvinený aj z nezákonného nosenia uniformy. Počas svojho búrlivého života mal niekoľko žien, Aloha však bola jeho poslednou. Aloha, vysoká blondína ovládajúca štyri jazyky a žena s mechanickými zručnosťami ho ihneď očarila.

Záhadná vražda, ktorá nebola nikdy objasnená

Walter Wanderwell zomrel v roku 1932 záhadnou smrťou. V kajute ich spoločnej jachty, s ktorou mali na druhý deň plávať až do Južného oceána, ho zastrelil neznámy páchateľ. Ako uviedla Aloha po jeho smrti, vôbec ju to neprekvapilo. Walter mal mať totiž množstvo nepriateľov. Napriek viacerým podozrivým sa tento zločin nikdy neobjasnil. Alohu však nikdy nikto nepodozrieval a to aj napriek tomu, že sa hovorilo o Walterovi ako tyranovi. Iba rok po jeho smrti sa znova vydala.

Pozrite si autentické zábery priamo z ciest Alohy Wanderwell