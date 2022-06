Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes

Clarence Anglin, jeho brat John Anglin a Frank Morris si v Alcatraze odpykávali trest za ozbrojenú bankovú lúpež. Na útek sa pripravovali celé mesiace. A napriek tomu, že Alcatraz mal byť väzením, odkiaľ sa nedá ujsť, trom mužom sa to podarilo. Polícia po nich pátra do dnešného dňa. FBI uverejnila fotografie, ako by mohli vyzerať v súčasnosti.

V článku sa dozviete aj: Kto boli Frank Morris a Clarence a John Anglinovci

Za čo boli v Alcatraze

Ako sa im podarilo ujsť

Ako by vyzerali dnes

Malo to byť opevnenie, z ktorého sa nedá ujsť

Alcatraz bol postavený okolo roku 1850 a pôvodne slúžil ako námorné opevnenie. Väzni si tu svoje tresty odpykávali od roku 1861, píše portál History. V roku 1933 sa zas Alcatraz presunul z rúk armády do rúk ministerstva spravodlivosti. Hovorilo sa o ňom, ako o najprísnejšom väzení v celej Amerike.

V 20. a 30. rokoch bola kriminalita extrémne vysoká a Alcatraz bol miestom s maximálnym stupňom stráženia, kde mali väzni len minimum privilégií. Končili tu tí najhorší kriminálnici, ktorí sa z predchádzajúcich trestov nepoučili alebo takí, ktorým sa z iných väzení darilo utekať. Istý čas tu pobudol dokonca aj Al Capone. Medzi slávnych väzňov sa zaradili aj Clarence Anglin, John Anglin a Frank Morris.

Od roku 1934 do roku 1963, kedy Alcatraz definitívne zavrel svoje brány, sa v rámci 14 prípadov pokúsilo ujsť celkovo 36 mužov. Takmer každý z nich bol už čoskoro opätovne dolapený, niektorí pokus o útek neprežili. Práve spomínaným trom väzňom sa to ale napokon podarilo. Ako?

Dozorcovia si najprv nič nevšimli

Frank Morris sa do Alcatrazu dostal v roku 1960 kvôli ozbrojenej lúpeži a ďalším zločinom, ale aj kvôli opakovaným pokusom o útek z iných väzníc. Ako na svojom webe informuje FBI, začiatkom roka 1961 sa k nemu pridali John Anglin a jeho brat Clarence. S Frankom sa poznali už z predchádzajúcich pobytov vo väzeniach. Keďže mali cely vedľa seba, netrvalo dlho a začali kuť plány, ako z Alcatrazu ujsť.

Na čelo skupiny sa vďaka výnimočnému intelektu dostal Morris a pomáhal im aj ďalší väzeň, Allen West. 12. júna v roku 1962 ostali dozorcovia počas pravidelnej rannej kontroly v šoku, traja muži v celách chýbali. V posteliach ležali namiesto väzňov hlavy vyrobené z papierovej kaše. Boli namaľované telovou farbou a boli na nich nalepené ľudské vlasy. Zrejme kvôli tomu si noční dozorcovia najprv nevšimli, že muži nie sú vo svojich celách. Okamžite bolo spustené intenzívne pátranie.

Podľa portálu Britannica po kontrole ciel polícia zistila, že muži rozšírili otvor okolo vetracej mriežky. Z betónovej steny hrubej 20 centimetrov postupne odoberali materiál nástrojmi, ktoré vyrobili z lyžíc ukradnutých z kuchyne. Z motora z pokazeného vysávača a ďalších súčiastok však dokázali vyrobiť aj vŕtačku.

Nie je jasné, ako a či sa vôbec dostali na pevninu

Vo väzenskej knižnici zároveň vytrhávali stránky z časopisov. Z nich vyrábali papierovú hmotu, z ktorej vyrobili nielen falošné hlavy, ale aj falošnú mriežku, aby za sebou zahladili stopy. Otvor v stene zakrývali čímkoľvek, čo mali práve po ruke, aj kusmi kartónu.

Keď sa napokon traja muži prekopali von z ciel, použili potrubie za stenami ako schodisko, po ktorom sa vyšplhali až na strechu, na tú sa dostali cez ventiláciu. Následne sa po vonkajšom potrubí zošmykli na zem, ktorá bola 15 metrov pod nimi. Potom prestrihli ostnatý drôt a dostali sa až k vode. Do dnešného dňa nie je jasné, ako sa im podarilo dostať na pevninu.

Podľa FBI sa podarilo vo vode objaviť kusy nástrojov, ktoré pripomínali pádla, ako aj po domácky vyrobené záchranné vesty. Tie väzni zhotovili z viac ako 50 ukradnutých pršiplášťov. Z tých si podľa polície vyrobili aj malý čln. Podarilo sa objaviť aj zväzok listov v plastovom obale. Po mužoch však nikde nebolo ani stopy. V priebehu nasledujúcich dní polícia nachádzala dôkazy, vďaka ktorým sa podarilo poskladať skladačku ukazujúcu plán úniku. Frank, John a Clarence sa však nikde nenašli.

Polícia obdržala list od Johna Anglina

Existujú dva pravdepodobné scenáre. Podľa jedného z nich akýmsi zázrakom doplávali až na breh a prežili zvyšok života na slobode. Podľa druhého sa ich čln kvôli silnému vetru a vlnám potopil a muži zomreli v mori. Legendárny útek sa dokonca dočkal aj sfilmovania. V roku 1979 uzrel svetlo sveta film Útek z Alcatrazu, hlavnej úlohy sa zhostil Clint Eastwood.

Polícia pátranie nikdy neuzavrela a aj po 60 rokoch dúfa, že sa mužov napokon podarí nájsť. V roku 2018 sa objavili správy o tom, že jeden z väzňov napísal list. „Volám sa John Anglin. V júni v roku 1962 som ušiel z Alcatrazu spolu s bratom Clarencom a Frankom Morrisom. Mám 83 rokov a som na tom zle. Mám rakovinu. Áno, v tú noc sme prežili, aj keď len tesne,“ píše John v liste podľa CBS News.

Aj keď sa o liste začalo hovoriť až v roku 2018, John ho polícii údajne odoslal už v roku 2013. V liste dodáva, že Frank zomrel v roku 2008 a jeho brat o 3 roky neskôr. Žiada, aby polícia prostredníctvom televízie oznámila, že pôjde do väzenia, no nie na dlhšie ako na rok a dostane potrebnú lekársku starostlivosť. V takom prípade im v ďalšom liste napíše, kde presne sa nachádza.

Ako by vyzerali dnes?

FBI list okamžite prešetrila, pokúsila sa získať odtlačky prstov a skúmala aj písmo. Závery však boli nejednoznačné. Polícia má ale o jeho autorovi pochybnosti. Nepozdáva sa im, že by sa z kriminálnikov, ktorí skončili v Alcatraze, mohli stať po úteku obyčajní občania dodržiavajúci zákony.

Napriek tomu, že si mnohí myslia, že sa muži jednoducho utopili v oceáne, FBI uverejnila po 60 rokoch od úteku fotografie, ktoré ukazujú, ako by Frank, Clarence a John mohli vyzerať dnes. Každý z nich by mal už vyše 90 rokov. Objavili sa informácie o tom, že sa našli vyplavené pozostatky člna a v osudný deň traja neznámi muži na brehu ukradli auto, píše portál Daily Mail.

Bez ohľadu na to, koľko času už od ich úteku uplynulo, polícia žiada, aby sa ľudia neváhali ozvať v prípade, ak majú o mužoch akékoľvek informácie. Je však skutočne otázne, či sa vôbec niekedy tento prípad podarí uzavrieť.