Bol kráľom LSD: Keď ho zatkli, v uliciach USA bolo o 95 % menej drogy. Dostal doživotie, dnes je však na slobode

William Leonard Pickard žil viac ako 20 rokov život, ktorý je ako vystrihnutý z filmu či seriálu o drogovom kráľovi. Roky bol zodpovedný za produkciu väčšiny LSD v obehu. Keď ho polícia chytila, stal sa z neho budhista a za mrežami napísal knihu.

V článku sa dočítate aj: Ako sa Pickard dostal k výrobe LSD

Ako sa prvýkrát dostal za mreže

Prečo dostal Pickard doživotie

Ako sa napokon dostal na slobodu

Vyrastal v bohatej rodine, bol považovaný za génia

William Leonard Pickard sa narodil v roku 1945 do bohatej rodiny, jeho otec bol advokát a matka sa venovala výskumu. Bol skvelým študentom, niektorí ho označovali dokonca za génia a rád sa venoval aj športu. Už v mladosti však prišiel na to, že štúdium ho príliš nebaví a zamestnal sa. Neskôr ho škola predsa len opäť zlákala a získal magisterský titul, bavilo ho venovať sa výskumu návykových látok. Zaujímala ho chémia, medicína, ale aj farmakológia. Dokonca sa stal uznávaným odborníkom.

Už v roku 1964 bol dvakrát zatknutý, a to za falšovanie šekov, informuje The Rolling Stone. O rok neskôr mal opletačky so zákonom opäť, tentoraz za šoférovanie ukradnutého auta. Neskôr Pickard priznal, že to bola mladícka nerozvážnosť. Približne v čase, keď mal 30 rokov, sa začal venovať výrobe LSD. Keďže však mal z oblasti dostatok poznatkov, pohrával sa so zložením dovtedy, kým nevyrobil MDA. Droga pôsobí podobne ako LSD, avšak o niečo intenzívnejšie.

Podľa SF Gate ho polícia ho prvýkrát zatkla v roku 1976 za to, že mal pri sebe kaktus obsahujúci halucingén – Lofoforu williamsovu (peyotl). Odsedel si za to 6 mesiacov. Za výrobu LSD ho ale prvýkrát zatkli v roku 1977 po tom, čo susedia nahlásili, že sa z neďalekého bytu šíri zvláštny chemický zápach.

Mal u seba 200 000 dávok LSD

Po tom, čo v jeho pivnici našli 200 000 dávok LSD, Pickard okamžite skončil v putách. Pracoval vo veľmi dobre vybavenom laboratóriu, kde vyrábal drogu vo forme papierikov, gélu, ale aj tabliet. Polícia ho popísala ako veľmi inteligentného mladého muža, s ktorým sa dokázala príjemne pozhovárať.

Súd mu vymeral 5 rokov za mrežami. Pickard sa rozhodol, že tento čas strávi produktívne, stal sa z neho budhista, informuje portál All That Is Interesting. Keď ho po 5 rokoch prepustili, netrvalo dlho a opäť sa vo veľkom vrátil k výrobe LSD. Samozrejme, predsa sa len trochu poučil a aby sa tentoraz polícii vyhol, svoje laboratórium pravidelne sťahoval, nikdy neostal na jednom mieste dlhšie ako niekoľko rokov.

Nikdy pri sebe nemal veľký obnos peňazí a nikdy nikomu neprezradil, kde sa práve laboratórium nachádza. Zákazníkom posielal LSD poštou alebo si s nimi dohodol stretnutie v neďalekom meste. So všetkým mu pomáhal komplic Clyde Apperson a v roku 1998 sa zoznámili s Gordonom Toddom Skinnerom. Nemohli tušiť, že Skinner je drogový díler a podvodník, ktorý spolupracuje s políciou. Tá po celé dva nasledujúce roky vedela o každom ich kroku.

Odsúdili ho na dvojnásobné doživotie

V roku 2000 bol práve vďaka Skinnerovi Pickard zatknutý opäť. Nebolo to ľahké, bol totiž maratónec a dal sa na útek. Uniknúť sa mu ale podarilo len na jeden deň. Podľa záznamov DEA našla polícia v jeho laboratóriu, ktoré sa v tom čase nachádzalo v Kansase, 41,3 kilogramov LSD. To by vystačilo na výrobu miliónov papierikov o veľkosti poštovej známky s obsahom drogy.

Samozrejme, objavili sa rôzne špekulácie o tom, koľko LSD vlastne Pickard vyrobil, koľko jej našla polícia v čase zatknutia a či vlastne skutočne spolupracoval s Appersonom a Skinnerom.

Podľa záznamov zo zatknutia mal William zásoby LSD v hodnote 8 miliónov dolárov. Avšak napriek tomu, že sa mu očividne dobre darilo a o klientov nebola núdza, polícia nikdy nenašla žiadne peniaze. Pickard bol odsúdený na dvojnásobné doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia. Apperson si mal odsedieť za mrežami 30 rokov.

Podľa portálu SF Gate Pickard popieral, že by sám drogy užíval. Tvrdil, že drogy ani nevyrába. Tou najsilnejšou drogou, ktorú užíval, vraj bola káva. Portál Vice však uvádza, že po tom, čo bol William uväznený, bolo zrazu v uliciach Ameriky o 90 až 95 % LSD menej. Drogu však nepredával len v Amerike, vyvážal ju aj do Európy. Podľa Pickarda to nesúviselo s jeho uväznením ale s tým, že sa zvýšil dopyt po iných látkach, napríklad po MDMA. LSD zaujímalo ľudí už pomenej.

Do dnešného dňa je považovaný za uznávaného odborníka

Po tom, čo bol prevezený do väznice, sa opäť ponoril do štúdia návykových látok, venoval sa však aj vzdelávaniu v oblasti práva. Učil spoluväzňov čítať a dokonca napísal knihu s názvom The Rose of Paracelsus. Vznikol aj web s názvom Free William Leonard Pickard (Osloboďte Williama Leonarda Pickarda), ktorý až do roku 2017 pravidelne informoval zvedavcov o tom, čo sa práve deje v Picardovom živote.

For the 75th anniversary of LSD’s discovery: „Indigo’s Delivery,“ an excerpt of „The Rose of Paracelsus“ by jailed LSD chemist WIlliam Leonard Pickard (@walking_rain). https://t.co/4MIRXFNQJZ via @the_oak_tree pic.twitter.com/3kPY9CF7F2 — Heads News (@HeadsNews) April 17, 2018

Napriek tomu, že mal za mrežami stráviť zvyšok svojho života, Pickard bol napokon 27. júla v roku 2020 prepustený, údajne kvôli veku a zdravotným ťažkostiam. Na slobodu sa dostal aj Apperson. Vzhľadom na svoju „kariéru“ si Pickard vyslúžil prezývku Acid King (bol považovaný za kráľa LSD). Svojej povesti ostal verný aj po prepustení a aj naďalej sa venuje výskumu psychedelík. Podľa portálu Purdue University je napriek 20 rokom vo väzení považovaný za mimoriadne inteligentného a uznávaného odborníka v oblasti psychedelík.