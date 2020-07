Makaky sú odobraté matkám a nútené k otroctvu. Denne pozbierajú aj 1 000 kokosových orechov

Nie je však jedno, akým spôsobom človek so zvieraťom manipuluje. Dôkazom sú makaky, ktoré sú ešte ako mláďatá odobraté matkám. Následne sú držané v otroctve a využívané na zber kokosových orechov.

Makaky sú trénované na zber kokosových orechov

Nedávno sme vám priniesli článok o slonoch, ktoré sú v útlom veku odobraté matkám, utýrané k poslušnosti a následne využívané ako turistická atrakcia. Podobným spôsobom sa však človek správa aj k ďalším zvieratám, napríklad k makakom. Ako informuje portál Daily Mail, makaky v Thajsku sú taktiež ako mláďatá odobraté matkám, následne sú držané v otroctve a nútené zbierať stovky kokosových orechov denne.

Makak je pritom sociálny a inteligentný tvor, ktorý by mal žiť so svojou matriarchálnou rodinou a skákať v korunách stromov. Aj keď makaky žijú so svojou komunitou až do dospelosti, ako sa podarilo zistiť organizácii PETA, neraz sú ešte ako mláďatá odobraté svojim matkám a držané v otroctve. Okolo krku majú pripevnenú reťaz a sú prevezené do špeciálnej „škôlky“. Tam sú naučené liezť po stromoch a zhadzovať z nich kokosové orechy.

Organizácii PETA sa podarilo odhaliť až 13 kokosových plantáží, na ktorých musia makaky vyzbierať aj 1 000 kokosových orechov denne. Navyše, makaky neslúžia len na zber orechov. Po dobu troch mesiacov sú trénované tak, aby zároveň dokázali predvádzať pred turistami rôzne kúsky, napríklad jazdiť na bicykli, triafať loptou do koša či dvíhať malé závažia, aby tak zarobili viac peňazí. Keď je opica vytrénovaná, predá sa farmárovi za 840 až 2 800 eur.

V období puberty im vytrhajú očné zuby

Keď makaky okolo piateho až šiesteho roka dosiahnu obdobie puberty, farmári im vytrhajú očné zuby, aby nemohli na svojho majiteľa zaútočiť. Zvieratá však trpia nielen po fyzickej, ale najmä po psychickej stránke. Celý čas sú pripútané reťazou, sú osamelé a deprimované. Kým v divočine sa makaky dožívajú aj 36 rokov, v zajatí sa dĺžka ich života skracuje na 15 rokov. A tie sú plné utrpenia.

Napriek tomu, akým spôsobom sú kokosové orechy zbierané, sa kokos teší čoraz väčšej popularite. Kokosové mlieko, múka či kokosový olej sa stali novodobými superpotravinami. Aj keď niektoré obchodné reťazce postupne sťahujú produkty, ktoré sú vyrobené z kokosov pozbieraných makakmi (napríklad produkty značky Chaokoh), proces je pomalý a potrvá ešte dlho a navyše, thajská vláda akýkoľvek problém popiera. Zvláštne je, že kým produktov s palmovým olejom (produkcia palmového oleja ohrozuje populáciu orangutanov) sa ochotne vzdalo mnoho ľudí, popularita výrobkov z kokosových orechov narastá. Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov pritom hlási, že produkcia kokosových orechov ohrozuje viac zvierat, ako produkcia palmového oleja, olivového oleja a sóje dohromady.

Prečo sú vlastne na zber využívané makaky? Pretože človek je menej efektívny a vyžaduje si plácu. Kým človek za deň pozbiera približne 80 kokosových orechov, makak ich zvládne až 1 000. Najmä v chudobných krajinách sú zas ľudia od produkcie kokosových orechov závislí, na mnohých plantážach sa však naučili zbierať kokosy za pomoci špeciálneho hydraulického vybavenia, bez zvierat.