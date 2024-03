Majiteľov kolobežiek čaká o pár mesiacov veľká zmena: Po novom musia mať niektoré PZP, vznikajú však problémy

Mnohí obľubujú elektrické kolobežky, vďaka ktorým je preprava po meste jednoduchšia, ekonomickejšia a niekedy aj pohodlnejšia. Viacerí sa preto rozhodli investovať do tohto dopravného prostriedku. Teraz však niektorých majiteľov čakajú zmeny.

Ako sme vás informovali v našom článku, vláda minulú stredu schválila novelu zákona o PZP. Mala by zlepšiť samotné fungovanie PZP, zvýšiť ochranu osôb poškodených v dôsledku nehody, ale aj riešiť niektoré otázky týkajúce sa elektrokolobežiek a elektrobicyklov. Návrh preberá do slovenského právneho poriadku príslušnú európsku smernicu, zohľadňuje aj podnety z aplikačnej praxe.

PZP pre kolobežky?

Ako informujú TV Noviny, novela rieši aj PZP pre výkonnejšie kolobežky a elektrobicykle. Na novelu reagovali predajcovia, ktorí vidia v zákone medzery. Novinky by mali začať platiť už od 1. augusta, no otázne je, kto si má PZP uzavrieť.

Nevedia napríklad, kto si vlastne má povinnú poistku od prvého augusta uzavrieť. Nie je známe ani to, či budú mať výkonnejšie kolobežky ŠPZ alebo ako bude celý proces kontrolovaný.

Netýka sa to však všetkých kolobežiek. Pod túto smernicu budú spadať tie, ktoré dokážu vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 24 kilometrov za hodinu a tiež tých, ktoré sú ťažšie ako 25 kilogramov a zároveň dosahujú rýchlosť vyššiu ako 14 kilometrov za hodinu. Ako ďalej informujú TV Noviny, podľa ministerstva financií paradoxne nepatria na cesty.

Keďže niektoré kolobežky dokážu byť rýchle a výkonné ako motorky, je to logický krok. Problém však nastáva v tom, že aj keď by mali PZP, nemohli by ísť podľa pravidiel cestnej premávky na cesty a okolo situácie vzniká rovno niekoľko problémov, ktoré budú musieť dodatočne zrejme vyriešiť.