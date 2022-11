Majiteľ Teplárne Roman Samotný chce žalovať arcibiskupa Oroscha: Vo svojom obežníku tvrdil, že v podniku sa predávajú drogy

Obežník Jána Oroscha, ktorý sa týkal obetí streľby na Zámockej ulici v Bratislave, vzbudil na verejnosti veľký rozruch. Arcibiskup v ňom bez dôkazov hovoril o drogovej trestnej činnosti, čím spochybňoval nevinu obetí Juraja a Matúša.

Majiteľ podniku Tepláreň Roman Samotný povedal Denníku N, že plánuje podať žalobu na arcibiskupa Jána Oroscha za jeho vyjadrenia smerom k obetiam na Zámockej ulici aj samotnej prevádzke. V obežníku, ktorý sa podľa slov Oroscha nemal dostať na oči verejnosti, hovoril o drogách v podniku, v ktorom sa stretáva LGBTI+ komunita.

„Ľudia, počnúc majiteľom klubu Tepláreň, návštevníci klubu, o ktorých sme sa nedozvedeli nič o ich veku, o ich možnej drogovej závislosti, pohoršlivom – a zo strany veriacich právom videnom – nemravnom konaní, až po poľutovaniahodné obete, sú naozaj všetci nevinní?“ znelo v obežníku trnavského arcibiskupa.

Na to, ako majiteľ podniku zareaguje na Oroschove slová, mal jasnú odpoveď: „Ja robím právne kroky a budem to riešiť aj žalobami. Je to vážne obvinenie, za ktoré sa neospravedlnil, ani to nestiahol. Budem sa brániť,“ uviedol Roman Samotný v rozhovore.

Razia tam nebola, lebo by to bolo homofóbne, tvrdí Orosch

Okrem obetí útoku sa Orosch totiž venoval priamo aj podniku Tepláreň. „Viem si predstaviť, že ani raz sa tam žiadna kontrola nekonala. Prečo? Lebo by sa to mohlo považovať za homofóbne konanie,“ okomentoval arcibiskup svoju teóriu o tom, že v podniku sa mohli predávať aj tvrdé drogy.

Po tom, čo sa Oroschove myšlienky dostali medzi ľudí, vzniesla sa na duchovného obrovská vlna kritiky. Tá ho doviedla k tomu, aby vydal aj ospravedlnenie za svoje slová. Roman Samotný však tvrdí, že v novom vyjadrení nenašiel žiadne slová, ktoré by aspoň naznačovali ospravedlnenie.

Na komunitu útočil aj v lete

Orosch sa kritike LGBTI+ komunity venoval aj v lete 2022. Vtedy hovoril o tom, ako sa mu z takýchto ľudí dvíha žalúdok, píše Refresher. Obežník a chovanie arcibiskupa vo veľkom kritizovali aj najvyšší ústavní činitelia vrátane prezidentky Zuzany Čaputovej či premiéra Eduarda Hegera.