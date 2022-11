Majiteľ Dráčika na webe opisuje, ako médiá o ňom klamú. Každý jeden bod ktorý napísal, sme vyvrátili

Kým množstvo potenciálnych zákazníkov hračkárstva Dráčik radšej nakupuje u konkurencie, jeho majiteľ obviňuje najmä médiá z toho, že o ňom šíria klamstvá. Vo svojom banneri, ktorý bol až do dnešného dňa na stránke aktuálny, opisuje lži, ktoré o ňom médiá šíria.

Banner má nadpis „Denník SME a iné médiá klamú„. Denník SME je v nadpise spomenutý preto, lebo napísal, že spoločnosť ALBI mala Dráčik označiť , že nie je tolerantný a rovnoprávny. Nás v banneri zaujali najmä „lži“, ktoré Víglaský opísal v jednotlivých bodoch.

Rušenie zmlúv a urážanie homosexuálov

Ako „lož číslo 1“ označuje, že médiá tvrdia, že poškodzuje partnerov a tí s ním rušia zmluvy. Víglaský píše, že nikto s ním zmluvy neruší a obchodní partneri ho kontaktujú iba s cieľom podpory.

Problémom v tomto bode je najmä to, že hodnoverné médiá nikdy nepísali o tom, že by s Dráčikom dodávatelia rušili zmluvy. LEGO vždy ohlasovalo, že zastavuje inzerciu na stránke. ALBI sa zase vyjadrilo, že im situácia nie je ľahostajná a že od vyjadrení Dráčika, resp. Víglaského sa dištancujú, keďže medzi firemné hodnoty ALBI patrí tolerancia a rovnoprávnosť. Je to teda lož, ktorú si o sebe Dráčik vymyslel sám.

Víglaský ako „lož číslo 2“ uvádza, že uráža homosexuálov. Tejto téme sme sa venovali v samostatnom článku. Opisovaný banner už na stránke Dráčika s nadpisom „Pravý význam nezmyslov LBGT3, BEMELEM a podobne“ nie je k dispozícii. A je to z pochopiteľných dôvodov, keďže už len nadpis uráža nielen gayov, ale aj ostatných členov LGBT komunity. Nielen zlým prepisom LGBT, ale priamym označením tejto komunity spoločnosti tým, že je to nezmysel.

Áno, Dráčik nikdy priamo v banneroch neurážal homosexuálov či LGBT komunitu. Nepriamo mu to ale ide skvelo.

Nepriama podpora Ruska a dezinformácie o Covide

„Lož číslo 3“ sa má týkať toho, že Dráčik nepriamo podporuje inváziu. Víglaský ozrejmuje, že je to klamstvo, lebo vo svojich statusoch má „všemožne“ podporovať mier.

V statusoch môžeme skutočne vidieť časté „oháňanie“ sa mierom. Takýto spôsob prejavu je ale typický pre osoby, ktoré nechcú odsúdiť Rusko za inváziu, a tak, pomaly až infantilne, volajú po mieri. Mier na Ukrajine sa však nedá dosiahnuť neurčitým volaním po ňom, ale iba tým, že sa ruské vojská stiahnu z okupovanej krajiny.

Namiesto jasného stanoviska odsúdenia invázie, Dráčik v banneri píše o účasti Slovenska vo vojne na Ukrajine alebo o tom, že chce kupovať plyn pre Slovensko, pričom nerozhoduje krajina pôvodu. Keďže Víglaský nikde neoznačuje Rusko za agresora a neodsudzuje jeho inváziu na Ukrajinu, nepriamo tak vyjadruje podporu Rusku.

„Lož číslo 4“ je čiastočne spojená s predchádzajúcim bodom, keďže hovorí o šírení ruskej propagandy, dezinformácií a nenávisti. Víglaský píše, že médiá neuverejnili ani jeden príklad.

Jeden z príkladov šírenia ruskej propagandy by sme mohli vidieť hneď v prvom banneri, ktoré hračkárstvo zverejnilo. To bolo ešte pred započatím invázie na Ukrajinu. Vtedy bol zverejnený text k obrannej dohode, v ktorom sa uvádzalo, že chceme naše územie bez cudzích vojsk a základní. To je typický príklad, ktorý sa šíri pod záštitou ruskej propagandy, keďže súhlas s obrannou dohodou neznamená, že by sa na Slovensku malo niečo také diať.

Šírenie dezinformácií a nenávisti vidíme v podstate vo väčšine bannerov. Ak ide o nenávisť, dobrým príkladom je už stiahnutý banner „Pravý význam nezmyslov LBGT3, BEMELEM a podobne„, ktorý bol zverejnený krátko po udalostiach na Zámockej.

A čo sa týka dezinformácie, tak jej príklad vidíme aj v tomto banneri a nadväzuje aj na poslednú zverejnenú lož o „spochybňovaní Covid 19“.

Nasledujúci text, ktorý píše o tom, že „očkovanie vytvára hromadu vedľajších účinkov, ktoré boli utajované“ je skvelým príkladom dezinformácie. Vedľajšie účinky sú totiž monitorované a ohlasované a vôbec nie sú utajované. Treba poznamenať, že vakcíny majú bežne vedľajšie účinky a vymenované vedľajšie účinky v banneri patria medzi vzácne a vyskytujú sa ojedinele, pričom nemusia mať vždy súvis s vakcínou. Samozrejme, opis, že vakcína proti COVID-19 spôsobuje samotné ochorenie je blud, keďže vakcíny podávané na Slovensku vírus SARS-CoV-2 neobsahujú.

Víglaský zároveň v banneri priznáva, že on je autorom všetkých týchto textov a bude ich písať naďalej, pričom poznamenáva, že sa mu zdá, že to „nám“ nevyhovuje.