Majestátne vrchy, krásne doliny aj zakliate panny v skalách: 10 tipov na turistiku v regióne Turca

Letná dovolenková sezóna sa blíži a rozhodovanie o tom, kam na pár dní odísť, rieši aktuálne nejeden z nás. Niekto sa chystá oddychovať k moru, niekto do krajín, v ktorých je pandemická situácia relatívne stabilná a mnohí tiež premýšľajú nad spoznávaním rodného Slovenska. Kam sa však vybrať tento rok?

Tipov na výlety po Slovensku sme vám na webe Interez predstavili už niekoľko. Všetky si ich môžete pozrieť v našej špeciálnej sekcii. Tentokrát ale všetkých pozývame za výletmi i oddychom do kolísky národnej histórie – do Martina a okolia Turca.

Neveľké mesto Martin bolo kedysi centrom všetkého kultúrneho života i dôležitého historického diania. A aj dnes dokáže aspoň na pár dní poskytnúť bohaté vyžitie nielen v pamiatkach v centre a v jeho okolí, ale najmä v pohoriach Malej a Veľkej Fatry, ktoré ho obklopujú.

Práve v spomínaných pohoriach sú možnosti turistiky, z ktorých sa vám na Turčiansku kotlinu naskytnú tie najkrajšie výhľady a sú plné miest, ktoré stoji aspoň raz za život navštíviť.

Miesta v horách Malej i Veľkej Fatry, ktoré možno navštíviť, je niekoľko. My sme vybrali 10 tých, v ktorých aj samotní trávia svoj voľný čas najradšej.

Gaderská dolina

Ak sa vyberiete stráviť pár dní v Turci, tak po krátkom zoznámení sa s centrom mesta Martin, v ktorom možno obdivovať mnohé historické pamiatky, odporúčame začať s ľahkou turistikou v Gaderskej doline. Nachádza sa v západnej časti Veľkej Fatry a patrí medzi najkrajšie doliny Turca. Na pomerne malom území tu možno obdivovať množstvo vzácnych prírodných útvarov aj oku lahodiacich zákutí.

Ponúknuť má čo fauna aj flóra, ktorú budú obdivovať malí aj veľkí. Prechod Gaderskou dolinou je ako stvorený pre rodiny s deťmi, pretože je vedený po pomerne rovinatej trase a prejsť sa dá ako pešo, tak aj na bickyloch, ktoré je možné si zapožičať v neďalekej obci Blatnica. Tá je vstupnou bránou do doliny. Lokalitou tiež prechádza značená cyklotrasa.

Na výber sú náročné aj menej náročné trasy, pričom každý turista má možnosť vybrať si to svoje. Cestu Gaderom lemuje priezračný Gaderský potok, ktorý atmosféru pri prechádzke aj spolu so životom v okolitom lese bude dotvárať na nezabudnuteľný zážitok. Gaderská dolina je ale známa aj krásnymi jasykňami a aj zrúcaninou hradu Blatnica, ku ktorému sa dostanete po náučnom chodníku, a z ktorého sa naskytajú krásne výhľady.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa 🅿️atriša 🌹💋 (@p__trisha)

Čertova brána

Keď už budete v Gaderskej doline, rozhodne nezabudnite zavítať aj na turisticky veľmi obľúbený prírodný útvar Čertová brána. Nachádza sa na samotnom konci doliny a ponúka fotogenické skalnaté previsy a útesy, pri ktorých nejeden milovník sociálnych sietí zajasá. Čertova brána sa objavila aj v prvom filmovom Jánošíkovi z roku 1921 režiséra a rodáka z Blatnice, Jaroslava Siekeľa.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Julia Stehlikova Jurcikova (@juliajurcikova)

Martinské hole

Obľúbené lyžiarske stredisko počas zimných mesiacov, počas jarných, letných a jesenných dní miesto, kam Martinčania chodievajú radi na víkendovú turistiku. Nachádzajú sa v Lúčanskej Malej Fatre a už viac ako storočie patria k vyhľadávaným turistickým atrakciám i rezortom aj pre „cezpoľných“ návštevníkov, dokonca i zo zahraničia.

Na „Martinky“, ako familiárne stredisko Martinčania nazývajú, sa dá dostať z dvoch strán, len z jednej však i autom. Či zvolíte trasu „od Martina“ alebo „z Vrútok“, obe odporúčame absolvovať na pešo, pretože iba tak máte možnosť pokochať sa nádhernými výhľadmi, ktoré Martinky ponúkajú na mestá Martin a susedné Vrútky, keďže samotné stredisko leží v nadmorskej výške 1150 až 1456 m n. m. Vidieť z nich však aj Žilinu.

Okrem stále pomerne jednoduchej pešej turistiky je možné si na Martinských holiach vyskúšať aj ďalšie spôsoby trávenia voľného času. Na svoje si prídu milovníci cykloturistiky, nordic walking, kolobežiek aj jednu z prvých ferrát na Slovensku, ktorú vybudovali členovia Horskej záchrannej služby, Skialp klubu Kriváň a dobrovoľníci. Ferrata na Martinkách dosahuje obtiažnosť C (stredne ťažká), je jednosmerná a zasadená do kaňonu Pivovarského potoka a prístupná je „z martinskej strany“. Prístupná je len počas letných mesiacov.

Kľačianska Magura

V celom martinskom okrese azda neexistuje dospelý človek, ktorý by minimálne raz nenavštívil Chatu pod Kľačianskou Magurou, ktorá patrí k najčastejším turistickým cieľovým bodom z Turčianskej kotliny. Je to najmä preto, že patrí medzi najdostupnejšie chaty v Turci a z jej priestorov sa naskytajú taktiež krásne ďaleké výhľady na celý Turiec, lúčanskú časť Malej Fatry a Veľkú Fatru.

Magura, ako túto chatu Turčania nazývajú, sa nachádza v Krivánskej Malej Fatre vo výške 1115 m n. m. a prístupná je hneď z niekoľkých trás. Výstup na Maguru taktiež nepatrí medzi obtiažne a zvládnu ju aj rodiny z deťmi. Nebezpečných úrazov sa veľmi báť netreba, je však dosť možné, že počas výstupu na chatu stretnete medvede, pre ktoré je práve územie okolo Kľačianskej Magury známe.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @mr.vrlo

Borišov

Nádherné výhľady i okolitú prírodu ponúka už pri výstupe aj výrazných vrch centrálnej časti Veľkej Fatry, Borišov. Z mohutného vrchu sa naskytá vynikajúci kruhový výhľad na veľkofatranské vrcholy, ale aj na Malú Fatru, Chočské vrchy či Západné Tatry. Pri dobrej viditeľnosti dokonca nemáte problém dovidieť až na časť Nízkych Tatier, Poľanu, Babiu či Lysú horu.

Výstup na Borišov je miestami strmejší a pri turistike je potrebné zvoliť kvalitnú obuv a byť pripravený aj na prípadné zmeny počasia. Pre niekoho možno náročnejšia túra však ponúka darček v podobe neopakovateľných výhľadov i spoznávania okolia. Mnoho z turistov sa pred výstupom na Borišov zastaví na chate pod ním, kde doplnia energiu a pokochajú sa okolitými lúkami, a z ktorej je to na vrch už len pár desiatok minút. Borišov sa nachádza v nadmorskej výške 1509,5 m. n. m. a výstup naň by ste mali zvládnuť za ľahučké 3 a pol až 4 hodiny.

Ploská

A z Borišova rovno na Ploskú, ktorá je taktiež pomerne výrazným vrchom v hlavnom hrebeni Veľkej Fatry. Dostať sa naň dá nielen z Turčianskej kotliny, ale aj z opačnej strany od Liptovských Revúc pri Ružomberku, odkiaľ je to ale na dlhšiu, niekoľko hodín trvajúcu túru.

Masívom Ploskej prechádzajú hranice okresov Martin a Ružomberok a vrcholom vedie do sedla na západnom úpätí Veľkofatranská magistrála, ktorú križujú viaceré značenú turistické chodníky. Na tie si ale trúfnu len skúsení turisti.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Hikemates (@wearehikemates)

Z Ploskej sa taktiež naskytajú nádherné aj ďaleké výhľady. Vďaka vynikajúcej polohe vrchu môžete vidieť nielen ostatné veľkofatranské vrcholy, ale aj susedné pohoria. Pri dobrých podmienkach je vidieť aj vrcholy Malej Fatry, Vysoké i Nízke Tatry, ba niekedy aj Poľanu, Babiu či Lysú horu, či Chočské vrchy.

Katova skala

Nenáročná vychádzka je aj na Katovu skalu v blízkosti obce Sklabinský Podzámok, nad ktorou sa týči. Výhľady z nej sú na Veľkú aj Malú Fatru a aj časť Turca.

Skala dostala svoje pomenovanie v dobách, kedy ešte stál a slúžil hrad Sklabiňa a práve táto skala slúžila ako miesto popráv. Všetci odsúdení, nepohodlní aj nepriatelia, alebo ktokoľvek sa niečím previnil, bol zhodený zo skaly. Ku Katovej skale sa tiež viaže aj legenda o zakliatej mladej dievčine, ktorú si chcel vziať krutovládca za ženu. Dievčina to však odmietla a on ju za trest do skaly zaklial a ona musí sedieť večne na jeho poklade. Raz sto rokov môže dievčina vyriecť jedno slovo, a tak sa vraj zo skaly raz za storočie ozve „Vysloboď!“, čím dievčina volá mládenca v okolí, aby ju zachránil.

Nenáročný výstup na Katovu skalu začína v Podzámku a trvá zhruba hodinu.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Vikki (@live.interesting)

Sklabinský hrad

Keď už budete v Sklabinskom Podzámku, rozhodne popri návšteve Katovej skaly nezabudnite navštíviť aj zrúcaninu hradu Sklabiňa alebo Sklabinského hradu. Ten je vidieť už z diaľky pri vstupe do obce Sklabinský Podzámok.

Samotný hrad bol vystavaný v 13. storočí na starom hradisku a býval kráľovským hradom a sídlom Turčianskej stolice. V roku 1436 však ale hrad postihol ničivý požiar, po ktorom sídlo zrekonštruovali a ešte niekoľkokrát rozšírili. Bol by sa aj spolu s kaštieľom, ktorý bol v 17. storočí pri hrade postavený, zachoval, no počas 2. svetovej vojny obe stavby vyhodili Nemci do vzduchu a areál vypálili.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa TAG 📌 @beautyslovakia (@beautyslovakia)

Aj napriek tomu, že z hradu už zostali prakticky len ruiny, stále je na ňom čo obdivovať. Je veľmi jednoducho a ľahko dostupný a pre lenivých je prístupný dokonca aj autom. Pešo z obce je to ale, samozrejme, väčší zážitok.

Tlstá s Ostrou

Ďalšie dva najikonickejšie vrcholy v Turci – Tlstá a Ostrá – sú medzi martinskými turistami (a turistami všeobecne) legendami. Výstup na ne už totiž absolvoval (a pravidelne aj absolvuje) nejeden Martinčan a aj keď výstup na oba zaberie značnejšie množstvo času, keď už vystúpite na jeden (Tlstá), musíte ísť aj na druhý (Ostrá).

Tlstá s Ostrou patria tatkiež medzi najvýraznejšie vrchy Veľkej Fatry a oba sú prístupné z Gaderskej doliny, no vyčleniť si na túru treba aspoň 5 hodín, pretože to, čo počas výstupu na ne uvidíte v okolitej prírode, vás jednoducho uchváti. Nielen podmanivý les a prírodu okolo neho, ale najmä jaskyne (najmä jaskyňa Mažarná, ktorá je najväčšou vo Veľkej Fatre a je prístupná zadarmo) či skalné previsy a terasy.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Michaela Mihalova (@michaelaila)

Na svoje si počas výstupu prídu aj milovníci adrenalínu, keďže niektoré úseky túry vedú po chodníkoch zaistenými reťazami. Keď už budete na Tlstej, uvidíte z nej aj Ostrú, kam sa dostanete zhruba po polhodinovej prechádzke po hrebeni. Ostrú skutočne odporúčame, pretože nejeden Martinčan vám povie, že má jeden z najkrajších skalných vrcholov na Slovensku.

Veľký Kriváň

“Kriváňov” je na Slovensku niekoľko a hneď dva má k dispozícii aj lokalita Turca. My odporúčame Veľký Kriváň, ktorý je najvyšším vrchom Malej Fatry a nachádza sa vo výške 1709 m n.m. na hlavnom hrebeni Krivánskej Malej Fatry, po ktorej nesie svoje meno. Vďaka veľkej nadmorskej výške ponúka unikátne výhľady nielen na celý Turiec, ale pri vhodných podmienkach sú viditeľné aj Tatry (Vysoké i Západné), Babiu horu, Oravské Beskedy i vrcholy Kysuckých Beskýd.

Pešiu turistiku na vrchol zrejme rodiny s deťmi nezvolia (trvá zhruba 2 a pol hodiny) od chaty Vrátna. Cesta sa však dá pomerne pohodlne skrátiť vďaka sedačkovej lanovke cez Snilovské a sedlo a odtiaľ na vrchol, čo trvá zhruba trištvrtehodinky. Nech už zvolíte akýkoľvek spôsob dostania sa na vrchol Veľkého Kriváňa, rozhodne to stojí za to sa tam ísť pozrieť.