Má viac ako 111 miliónov odberateľov: MrBeast sa stal najsledovanejším YouTuberom, lídra zhodil po 5 rokoch

PewDiePie už nie je najsledovanejším individuálnym tvorcom na YouTube. Predbehol ho MrBeast, ktorý síce funguje na platforme kratšie, no zdá sa, že dokázal v rýchlejšom tempe zaujať väčší počet ľudí. Zatiaľ je však rozdiel medzi množstvom ich sledovateľov naozaj len málo zreteľný, píše LAD bible.

Jimmy Donaldson, ktorého pozná online svet pod prezývkou MrBeast, patrí v posledných rokoch medzi najdravejších a najrýchlejšie rastúcich YouTuberov. Medzi primárnu tvorbu 24-ročného Američana sa radia rôzne výzvy a prepracované úlohy pre ľudí, ktorých za splnenie čaká vo väčšine prípadov veľký balík peňazí. Na YouTube pôsobí dlhodobo, no jeho kanál sa vo veľkom rozbehol okolo roku 2017, odkedy majú jeho videá bežne desiatky miliónov videní.

MrBeast sa mohol doteraz menovať za princa YouTube, pretože najsledovanejším individuálnym tvorcom bol PewDiePie. Felix Arvid Ulf Kjellberg je švédsky podnikateľ, tvorca videí a svetová celebrita, pričom práve on sa často opisuje ako ten, kto spropagoval YouTube a z tvorcov pomohol spraviť milionárov a verejne známe osoby. Na svojom kanály sa 33-ročný rodák z Göteborgu venuje hlavne hraniu hier, pričom robí aj komediálny obsah či rôzne iné vysielania.

Predbehol ho vďaka úspešným dňom

V posledných týždňoch sa obaja spomenutí držali na úrovni 111 miliónov sledovateľov, čo platí aj dnes. Rozdiel je však v tom, že MrBeast si za ostatné dni pripísal na svoj účet cez 150-tisíc nových sledovateľov, čím o pár desiatok ľudí predbehol doterajšieho lídra tejto štatistiky. O obrovskom momente nielen pre MrBeasta, ale aj pre celú komunitu sociálnych sietí a YouTube, informoval na Twitteri portál Dexerto.

Čo sa týka ich majetkov a úspechov, obaja sa radia k milionárom, ktorí roky budujú svoju značku a sú ochotní investovať do kvalitného obsahu. Aj keď počet sledovateľov je možno u Donaldsona mierne vyšší, o hodnote majetku sa to povedať nedá. PewDiePie, aj vzhľadom na to, že tvorí na YouTube podstatne dlhšie, disponuje majetkom v hodnote 40 miliónov eur, zatiaľ čo MrBeast má podľa Forbes približne 25-miliónové bohatstvo.

MrBeast je však v súčasnosti najlepšie zarábajúcim tvorcom na YouTube, keďže jeho mesačný príjem sa pohybuje na hranici 5 miliónov eur a za rok 2021 zarobil spolu až 55 miliónov eur. YouTube tak má nového kráľa, pričom je otázne, kto ho dokáže do budúcna predbehnúť a ako dlho to bude trvať, keďže PewDiePie si prvenstvo udržal viac ako 5 rokov, píše Fandom.