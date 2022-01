Ľuďom rozdáva milióny, spravil aj skutočnú verziu Squid Game. MrBeast je jedným z najúspešnejších YouTuberov

Svet sociálnych sietí a YouTube sa za posledné roky stal dokonalou platformou pre kreatívnych a nadaných ľudí, ktorí dokážu pritiahnuť obrovskú pozornosť. Najslávnejší YouTuberi získali milióny sledovateľov vďaka rôznorodému obsahu, pričom Jimmy Donaldson, alias MrBeast, sa vďaka svojej práci právom označuje za najväčšieho filantropa na YouTube.

Nedávno sme písali o Košičanovi Dávidovi Dobríkovi, ktorý vďaka svojmu špecifickému obsahu patrí medzi najznámejších tvorcov na platforme YouTube. Súčasťou jeho tvorby je aj obdarovávanie známych a rodiny, ktorým sprostredkoval drahé autá či stretnutie s ich životnými vzormi.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa MrBeast (@mrbeast)

V jednom takomto videu prekvapil aj svojho mladšieho brata, ktorého najobľúbenejším YouTuberom je práve MrBeast. Len pre informáciu, Dávidov brat odišiel z tohto stretnutia s novým iPhonom a kufríkom s hotovosťou 10 000 dolárov.

Kto je ten MrBeast?

Jimmy Donaldson, ktorého nielen internetový svet pozná pod prezývkou MrBeast, si za ostatných päť rokov vytvoril na YouTube gigantickú komunitu fanúšikov a priaznivcov. Každé jedno video z jeho dielne dosahuje desiatky miliónov videní, za čo vďačí najmä osobitému obsahu.

23-ročný Američan sa vyznačuje veľmi zábavným a pútavým obsahom, od ktorého je často problém odtrhnúť zrak. Preslávil sa najmä videami, v ktorých rozdáva obrovské sumy peňazí náhodným ľuďom, charitám, bezdomovcom alebo konkrétnym organizáciám.

Aj vďaka svojej popularite, ktorú potvrdzuje aj takmer 88 miliónov sledovateľov na YouTube, má dnes Donaldson rôzne výhodné spolupráce s firmami, ktoré aj za drobnú reklamu vo videu investujú státisíce dolárov.

Začal ako každý iný, potom narátal do 100 000

Cesta Donaldsona na YouTube začala ešte v roku 2012, keď ako trinásťročný uverejnil svoje úplne prvé video. Pôvodný obsah sa týkal streamovania hier ako Minecraft či Call of Duty, komentovania ostatných tvorcov na YouTube a ich zárobkov, alebo vyhľadávania najhorších úvodov vo videách.

V jeseni 2016 sa kvôli YouTube vykašľal na univerzitu, čo sa však doma nestretlo s pochopením a Jimmy musel odísť z rodičovského domu. Jeho kanál mal v tej dobe niečo cez 30-tisíc sledovateľov.

Keďže Donaldson bol preč z domu a aj bez vysokej školy, vedel, že pre väčší zárobok musí na svoj kanál priniesť niečo špeciálne. Tak mu napadlo, že sa bude naživo nahrávať a pritom rátať do 100-tisíc. Toto video sa stalo hitom, čo MrBeasta nakoplo k podobným kúskom, ako napríklad rotovanie fidget spinneru počas 24 hodín.

Prišiel úspech, ktorý mu umožnil robiť vysnívaný obsah

V novembri 2017 už MrBeast oslavoval 1 milión odoberateľov. Vďaka narastajúcej popularite sa mu darilo uzatvárať rôzne obchodné sponzorstvá, vďaka ktorým mal peniaze na svoju tvorbu. Pre dosiahnutie ešte väčšieho spektra fanúšikov, vymýšľal Jimmy sériu rôznych výziev a kaskadérskych kúskov, za ktoré zúčastnených odmeňoval hodnotnými čiastkami peňazí.

Aj keď ľuďom rozdáva milióny, väčšinou to nie sú peniaze z jeho vlastného vrecka. MrBeast totiž prevádzkuje svoj úspešný YouTube kanál na veľmi jednoduchom princípe. On dostane od sponzora peniaze, ktoré v rámci rôznych výziev či kaskadérskych kúskov odovzdá konkrétnemu človeku. Video, ktoré tieto momenty následne zveční, dosiahne na jeho účte pokojne aj 100 miliónov videní, čo zas prinesie štedrú odmenu jemu.

Najväčší filantrop na internete

Áno, obsah MrBeasta je mnohokrát považovaný za plytký, keďže ľudia v jeho videách často riskujú pre peniaze zranenia či inú ujmu. Treba však vyzdvihnúť, že na YouTube niet väčšieho milovníka ľudstva a prírody, ktorý podporuje a investuje do desiatok ambicióznych projektov.

Finančne podporuje charity, nemocnice, ale aj začínajúcich YouTuberov. Medzi jeho primárne podporujúce činnosti patria aj nadácie na vysádzanie stromov, ochranu oceánov a čistenie pobreží, vďaka čomu si v spoločnosti získal veľký obdiv. Jeho iniciatíva “Team Trees” už napríklad dokázala vyzbierať 23,5 milióna dolárov a vysadiť rovnaké množstvo stromov.

Ľudský MrBeast má však aj kontroverznú stránku

Od roku 2018 sa na sociálnych sieťach riešila kauza Jimmyho homofóbie. Na niektorých, dnes už vymazaných, statusoch sa totiž vysmieval z homosexuálov a do svojich vtipov často vkladal urážajúce výrazy, ktoré sú v spojení s tak slávnou osobnosťou nepredstaviteľné.

V máji 2021 sa tiež objavila spoveď jedného z Jimmyho bývalých zamestnancov, Matta Turnera. “MrBeast ma denne psychicky týral. Nadával mi do retardov a kričal, že ma môže kedykoľvek nahradiť,” povedal Turner v rozhovore pre New York Times. Dôkaz o tomto čine bol aj na jednom z Turnerových videí, no neskôr bolo vymazané, čo podľa viacerých zdrojov znehodnotilo pravdepodobnosť jeho vyjadrení.

MrBeast je internetový gigant, ktorému patrí budúcnosť

Aj keď sa v súvislosti s Jimmym objavilo zopár mínusových bodov, jeho dobročinnosť a špecifická tvorba na internete mu napriek tomu pripisujú oveľa pozitívnejší kredit a prínos do spoločnosti. Donaldson má len 23 rokov a na YouTube mu patrí piaty najsledovanejší kanál súčasnosti.

Ak bude naďalej pokračovať na ceste, ktorú si za ostatné roky sám vyskladal, v budúcnosti o ňom bude počuť pravdepodobne každý človek bez ohľadu na to, či je alebo nie je fanúšik internetovej zábavy.