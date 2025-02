Má po 60 a odvahy na rozdávanie. Bára Basiková šokovala fanúšikov svojím outfitom, z jej postavy mnohým padla sánka

Známa česká speváčka je vyzbrojená poriadnou dávkou sebavedomia. Zrelší vek jej nebráni obliecť si čokoľvek, na čo si pomyslí. Napokon, môže si to dovoliť. Svojou postavou totiž mnohým vytrela zrak a ukázala, že rozhodne nepatrí do starého železa. Pred pár dňami ohúrila na jednej akcii odvážnym outfitom a pritiahla na seba všetky pohľady.

Článok pokračuje pod videom ↓

Bára Basiková, ktorú si mnohí obľúbili pre jej výnimočný hlas, sa vybrala na veľkolepý narodeninový koncert Heleny Vondráčkovej. Na galakoncert v pražskej O2 aréne však dorazila v outfite, na ktorý by si v jej veku trúfla len máloktorá žena. Hoci už oslávila 61 rokov, jej silnou stránkou je nielen spev, ale aj dokonalá postava, ktorú na akcii hrdo predviedla. Pochopiteľne na seba strhla pozornosť a svojím extravagantným kostýmom nenechala nikoho chladným.

Výrazný kostým na akcii

Česká hviezda sa rozhodla pre štyri módne kúsky, ktorými všetkých ohromila. Zvolila sieťované pančuchy, vysoké čižmy a flitrované nohavičky, ktoré zakrývalo výrazne zdobené čierne sako. Na koncerte bola síce len hosťom, no vyzeralo to, akoby bola hlavnou hviezdou večera. V outfite vynikla jej štíhla postava, ktorú by jej mohli závidieť aj mladšie ročníky.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Bára Basiková (@bara__basikova)



Ako priznala Bára, za jej kostýmom stojí dvojka úspešných stylistov. „Dnes, 4. februára, O2 aréna, Helena a ja jej hosťom. Ďakujem! Tento kostým navrhli Filip Vaněk a Zuzana Straková,“ napísala speváčka k zverejnenej fotografii na Instagrame. Bára sa zaradila medzi ďalšie známe umelkyne, ktoré ukázali, že vek je len číslo.

Aké boli reakcie ľudí?