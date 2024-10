Má na rukách krv miliónov ľudí, no idú si ho uctiť. V ruskej Vologdskej oblasti vztýčia novú sochu Stalina

V meste Vologda na severozápade Ruska čoskoro vztýčia novú sochu sovietskeho vodcu Josifa Stalina. V piatok o tom informoval tamojší gubernátor Georgij Filimonov, ktorý vyhlásil, že sochu postavia na základe žiadosti verejnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a príspevku na sociálnej sieti Telegram.

Filimonov v piatok zverejnil video, na ktorom pracovníci dokončujú sochu sovietskeho diktátora v nadživotnej veľkosti. Socha bude stáť v meste Vologda neďaleko domu, v ktorom Stalin žil medzi rokmi 1911 až 1912, keď ho pre jeho revolučné aktivity prenasledoval cársky režim.

„So všetkým pochopením pre nejednoznačný výklad (historickej) úlohy tejto osobnosti musíme uznať jeho veľké úspechy, poznať históriu našej krajiny, ctiť si ju a byť na ňu hrdí,“ napísal Filimonov.

A full-size statue of Soviet dictator Joseph Stalin is to be installed in the city of Vologda in northwestern Russia, Vologda region Governor Georgy Filimonov announced on Friday. ⤵️ pic.twitter.com/nj4HgZLRuN

— Novaya Gazeta Europe (@novayagazeta_en) October 11, 2024