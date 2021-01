Je to definitívne. Stranu ĽSNS opúšťajú po spore s predsedom viacerí členovia

Členovia strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), ktorí sa v poslednom období dostali do sporu s jej predsedom Marianom Kotlebom, zvažujú úplný odchod zo strany. Informuje o tom spravodajský portál Aktuality.sk.

Aktualizované 12:17

Odchod niektorých členov ĽSNS je definitívny. Zo strany odchádzajú Milan Uhrík, Milan Mazurek, Ondrej Ďurica, Miroslav Suja, Eduard Kočiš aj Miroslav Urban. Správu budeme aktualizovať.

Členovia opozičnej strany odchádzajú po zmene stanov, ktorá posilnila pozíciu predsedu Mariana Kotlebu. Nikto z odídencov podľa Uhríka z politiky neodchádza. “Po prijatí nových stanov členovia strany už definitívne stratili možnosť akokoľvek zasahovať a podieľať sa na rozhodovaní o podstatných otázkach ohľadne fungovania a smerovania našej strany,” skonštatoval vo vyhlásení Uhrík.

Ako priblížil, rozhodnutie predsedu strany Kotlebu prevziať na seba všetku moc, podporila aj vybraná časť členskej základne, ktorá to bez ich vedomia odhlasovala. “Toto rozhodnutie zmeniť pôvodne ľudovú stranu na stranu jediného muža musím rešpektovať, avšak ako zástanca tímovej spolupráce sa s tým jednoducho nedokážem stotožniť,” poznamenal Uhrík.

K Uhríkovi sa pridalo päť spomínaných poslancov parlamentu, ktorí taktiež nechcú byť súčasťou “tzv. nového systému fungovania strany”. Kotlebovi sa poďakoval za spoluprácu a príležitosti. “Naša spoločná cesta sa však končí, pretože naše názory na fungovanie a smerovanie strany do budúcna sa už príliš rozchádzajú. A namiesto vyvolávania nejakých vnútorných rozporov či konfliktov považujem za korektnejšie a slušnejšie vydať sa radšej vlastnou cestou,” uviedol.

Nasleduje pôvodný článok

Podľa portálu už Marian Kotleba dokonca zrušil poslancom Milanovi Mazurekovi, Ondrejovi Ďuricovi a europoslancovi Milanovi Uhríkovi aj stranícke maily. Portál pripomína, že spor v strane odštartoval začiatkom januára, keď snem bez vedomia viacerých významných členov predsedníctva zmenil stanovy ĽSNS. Uhrík, Mazurek aj Ďurica následne oznámili, že za takýchto okolností v predsedníctve strany končia.

Situácia je podľa Uhríka vážna

Uhrík v súvislosti s možným odchodom zo strany pre Aktuality.sk skonštatoval, že situácia je vážna, nie však zúfalá. „Zatiaľ sú teoreticky možné všetky možnosti,“ povedal. Mazurek zase v online relácii portálu Kulturblog uviedol, že je v rámci strany na druhej koľaji. „To v živote možno zažijete len raz, že sa cítite byť zradený ľuďmi, s ktorými ste niečo budovali, boli ste ochotný ísť za nich do väzenia,” vyhlásil.

Marian Kotleba na kritiku spolustraníkov reagoval tým, že celú vec zobral na vedomie. „Kto chce ísť vlastnou cestou, kľudne môže ísť, my predsa nebudeme nikoho držať nasilu,“ zdôraznil vo zverejnenom videu. Nový hovorca strany Martin Beluský v súvislosti so zrušením mailov pre bývalých členov predsedníctva povedal, že išlo o prirodzený krok. Stranícke e-maily totiž podľa neho používajú iba stranícki funkcionári, nie radoví členovia. V súvislosti so zmenami stanov strany zase zdôraznil, že ich podporili všetci delegáti.