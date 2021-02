Má dyslexiu a pochádza z hereckej rodiny. Tieto veci ste o Jennifer Aniston možno nevedeli

Patrí medzi najobľúbenejšie hollywodske herečky už takmer tri dekády. K sláve jej, tak ako mnohým jej kolegom, dopomohlo účinkovanie v multiúspešnom seriáli. Na konte má desiatky rovnako úspešných filmov, v ktorých stvárnila hlavné alebo aspoň dôležité vedľajšie postavy. Paradoxne si ju ale aj tak už navždy každý bude spájať s ikonickou Rachel Greenovou. Dnes Jennifer Aniston oslavuje 52. narodeniny.

Filmy s jej menom na plagáte zarábajú stovky miliónov dolárov, čo v jej detstve – aj napriek tomu, že pochádza z hereckej rodiny – nikto nepredpokladal. Rodičia z nej totiž chceli mať právničku. Napokon však Jennifer Aniston spravila dobre, že sa radami rodičov neriadila a išla si svojou cestou.

Preslávila ju rola v kultovom seriáli Priatelia (Friends), v ktorom bola jednou zo šiestich hlavných hrdiniek, aj manželstvo s miláčikom žien, hercom Bradom Pittom. Na konte má niekoľko ocenení, tým najdôležitejšími sú ceny Emmy a Zlatý glóbus z roku 2002 za stvárnenie Rachel v Priateľoch. Práve tento sitkom bol pre jej kariéru prelomovým. Nebyť totiž účinkovania v ňom, zrejme by na hviezdnu kariéru mohla celkom zabudnúť a ponuky by dostávala skôr len v béčkových produkciách. Ako tomu prakticky bolo do premiéry prvej epizódy kultového seriálu.

Dnes má Jennifer Aniston 52 rokov a okrem herectva sa venuje produkcii, réžii i podnikaniu. A aj keď by sa mohlo zdať, že na hviezdu jej kalibru, o nej všetci vedia prakticky všetko, je toho viac, čo ste o nej doposiaľ možno netušili.

Z hereckej rodiny

Hereckú kariéru Jennifer Aniston prakticky predznamenávali jej korene. Narodila sa herečke a modelke Nancy Dow a jej otcom je John Aniston, taktiež herec. Spočiatku však nič nenasvedčovalo tomu, že sa aj Jen vydá hereckými cestičkami, práve naopak. Jej rodičia – už zbehlí vo svete šoubiznisu a najmä jej otec – z nej chceli mať právničku.

Ako prezradila Aniston v rozhovore pre web Collider, rodičia ju pred profesiou herečky priam až vystríhali. Obávali sa, že nebude vedieť zvládnuť odmietnutia zo strany producentov, pretože ich sami niekoľkokrát zažili a nebolo to nič príjemné. „Otec ma doslova prosil, aby som do tohto priemyslu nešla. Hovoril mi – „Nechcem, aby ti to zlomilo srdce. Staň sa právničkou“. Takže toto bola jedna z mojich rebélií. Dúfala som, že sa mi podarí uspieť, aby som mu mohla dokázať, že sa mýlil,“ prezradila vtedy.

Rolu v Priateľoch takmer nedostala

Tak, ako to už vo svete šoubiznisu chodí, ani dnes multiúspešná a mimoriadne obľúbená herečka však spočiatku nemala šťastie. Čo-to sa totiž naplnilo aj z otcových varovaní. Čelila niekoľkým odmienutiam, príležitosti dostávala spočiatku len v menej známych filmoch a prakticky ani rolu Rachel v Priateľoch nemusela dostať. Tvorcovia seriálu túto postavu totiž núkali najskôr herečke Courteney Cox, ktorá však chcela hrať Monicu (a napokon sa tak aj stalo). Okrem Aniston sa o rolu Rachel uchádzali aj ďalšie známejšie hollywoodske mená, medzi nimi napríklad Téa Leoni (Jurský Park 3), Jane Krakowski (Ally McBeal, 30 Rock) či Tiffani Thiessen (Beverly Hills 90210). Jen ale napokon všetkých presvedčila a začala sa črtať jej hviezdna kariéra.

Do účinkovania v kultovom sitkome sa Aniston objavila v štyroch iných televíznych seriáloch ako hosťujúca herečka (Molloy, Ferris Bueller, The Edge či Muddling Through) a jej dovtedy najznámejším filmom bol béčkový horor Leprechaun z roku 1993.

Pred herectvom skúšala aj prácu čašníčky

Aby si mohla splniť svoj veľký hollywoodsky sen, musela si na všetko zarobiť sama. Z rodného New Yorku sa presťahovala do Los Angeles a kým dostala príležitosť na konkurzoch, brala akúkoľvek prácu. Za sebou ešte v rodnom veľkomeste pracovala napríklad ako poslíček na bickyli, neskôr ako časníčka, v LA si vyskúšala aj pozíciu telemarketérky.

Byť Rachel milovala, aj neznášala

Seriál Priatelia sa s veľkým celosvetovým úspechom vysielal celú dekádu. Za ten čas Jen po riadnom naštartovaní hereckej kariéry a získaní ocenení niekoľkokrát zvažovala, že zo sitkomu odíde. S päticou hereckých kolegov si však rozumela natoľko a za jednu epizódu jej platili tak nebeské honoráre, že sa rozhodla zotrvať. Milovala Priateľov, pretože celý tím sa jej stal jej ozajstnými priateľmi.

Byť Rachel pre ňu však bolo niekedy aj utrpením. Ikonciký účes, ktorý sa stal medzi ženami natoľko populárny, že sa sami dali podľa jej obrázkou strihať, totiž veľmi rýchlo – práve kvôli obľube – začala neznášať. Nechcela totiž, aby ju ľudia spoznávali len podľa štýlového účesu, ale najmä pre jej herecký talent. Toho má, musíte uznať, skutočne na rozdávanie.

Z role sa jej podarilo vymaniť

Aj keď pre mnohých už navždy zostane “tou Rachel”, podarilo sa jej zo spárov tejto postavy určitým spôsobom dostať.

Režiséri si ju obľúbili najmä pre jej charizmu a medzi jej najčastejšie úlohy patria postavy v romantických komédiách. Tých má napokon na konte najviac, no v jej filmografii možno nájsť aj pár žánrových odklonov. Okrem už spomenutého Leprechauna to bol napríklad triler s názvom Vykoľajení (Derailed) z roku 2005, kde si zahrala po boku Cliva Owena či Vincenta Cassela. Ten získal pomerne priaznivé hodnotenia (napríklad na ČSFD 70 %), stále však najviac berie kšefty v komédiách, ktoré sú s jej menom na plagáte zakaždým zaručenou zlatou baňou.

Pracuje vždy na niekoľkých projektoch naraz

Jej fanúšikovia si istotne všimli, že filmy s ňou sa v kinách či v ponuke streamovacích služieb objavujú vždy vo viacerých kusoch prakticky naraz. Je to preto, že Jen rada nepracuje na jednom, ale na viacerých projektoch súčasne a potom sa opäť na isté obdobie odmlčí a oddychuje.

Rovnako je tomu aj v súčasnej dobe – okrem filmov pracuje aktuálne na druhej sérii dramatického seriálu The Morning Show z dielne streamovacej služby Apple TV+, či na revival epizóde Priateľov pre HBO Max, ktorú uvidíme ešte tento rok na prelome leta a jesene aj v našich končinách.

Súkromie si stráži

Máloktorej hviezde veľkosti Aniston sa darí strážiť si súkromie. Aj Jen má, samozrejme, novinárov za chrbtom prakticky kamkoľvek sa pohne, vďaka jej otvorenosti však bulvárni novinári nemajú potrebu ju neostále otravovať. Patrí medzi úprimných hercov a takmer vždy odpovie k veci, na ktorú sa jej ktokoľvek opýta. Aj preto sa okolo jej osoby v médiách objavilo len veľmi málo škandálov.

Najväčšiu pozornosť tabloidov si získavala v čase, keď jej partnerom bol herec Brad Pitt. Ani počas tohto obdobia sa však veľa škandálov z jej života (okrem nahých fotiek sem a tam) na verejnosť nedostalo.

O čosi lepšie môžu teraz fanúšikovia nazerať do jej súkromného života po tom, čo si založila účet na Instagrame a pokorila rekord v počte užívateľov, ktorí jej profil začali sledovať počas prvých 24 hodín od založenia. Ako sa dalo čakať, prvou zdieľanou fotografiou na Instagrame bola selfie šestice Priateľov. Nedávno však prekvapila Slovákov, keď sa v sekcii Príbehy na jej profile objavila fotky prezidentky Zuzany Čaputovej.

Bojí sa vody a má problémy s čítaním

Tak ako problémy so zdravím neobchádzajú „bežných smrteľníkov“, neobchádzajú ani hollywooske hviezdy. Rovnako je na tom aj Aniston. Tá sa pred rokmi priznala k niekoľkým problémom, ktoré jej nemálo sťažovali jej prácu i súkormný život.

Samozrejme, to, koľko zásahov plastických chirurgov má za sebou, stále tají (a predpokladáme, že sa to ani nikdy nedozvieme), s verejnosťou sa však nehanbila priznať so svojím najväčším strachom. Tým je voda. Ako malá sa totiž pri vození na trojkolke v záhrade skoro utopila v bazéne. To spôsobilo, že má problém s potápaním i plávaním v hlbšej vode a rovnako sa bojí nakrúcať aj scény vo vode.

Okrem toho sa tiež pred pár rokmi priznala, že v mladosti mala problémy s učením a čítaním. Napokon jej pred dvadsiatkou diagnostikovali dyslexiu. Práve toto jej podľa nej spôsobovalo pocity, že nie je dosť múdra a nikdy to nikam nedotiahne. Aj preto sa počas strednej školy rozhodla namiesto učenia svojich spolužiakov i okolie radšej zabávať. A to vyústilo do toho, že sa stala herečkou.

Rada účinkuje v hudobných videoklipoch

Je síce len veľmi málo hudobných videoklipov, z ktorých by sme si Jen mohli pamätať, ona sama tvrdí, že v nich účinkuje veľmi rada. Objavila sa hneď v niekoľkých – napríklad vo videoklipe k piesni Walls (Circus) od skupiny Tom Petty and the Heartbreakers v roku 1996, v klipe speváčky Melissy Etheridge ku skladbe I Want To Be In Love, no sa, samozrejme, zabudnúť netreba ani na vidoeklip k ústrednej piesni sitkomu Priatelia I’ll Be There For You od skupiny The Rembrandts (ten sa ale nepočíta, lebo bol viac-menej povinnou jazdou).