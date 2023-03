Luxus len na oko: Geissenovci majú ťažký život milionárov, v skutočnosti sa topia v dlhoch

Známu milionársku rodinu Geissenovcov veľmi dobre poznajú aj slovenskí diváci. Epizódy, ktoré vznikli počas ich nedávnej návštevy Slovenska, sme síce ešte nevideli, no už čoskoro sa to zmení. Uvidíme, čo všetko tu videli a zažili, aké trapasy si spravili a rovnako tak uvidíme aj to, koľko peňazí tu minuli. No práve peniaze sú niečo, čo navonok majetná rodina zrejme nemá.

Fingujú bohatstvo kvôli reality show? Vyzerá to, že áno. Známa nemecká milionárska rodina napokon totiž nemusí byť až taká bohatá, ako sa navonok prezentuje. Web Business Insider a nemecký bulvárny denník Bild totiž prišli na niekoľko šokujúcich informácií. Geissenovci sa podľa všetkého majú topiť v dlhoch, píše web Odzadu.

Robertove firmy sú v miliónových stratách

Manželia Robert a Carmen a ich dve dcéry Davina a Shania si na obrazovkách nemeckej stanice RTL Zwei užívajú pred kamerami luxus už niečo vyše 10 rokov. Nákupy v drahých butikoch, jedlo, aké mnohí z nás nemali možnosť nikdy ochutnať, neustále návštevy kaderníka, či aktivity, ktoré sú pre peňaženky bežných smrteľníkov príliš veľké sústo. To všetko sú veci, ktoré si Geissenovci vedia dopriať vďaka svojmu bohatstvu. Všetko je ale zrejme úplne inak.

Business Insider totiž zistil, že podniky, ktoré rodina Geissenovcov vlastní, vykazujú miliónové straty. K tým malo dôjsť počas ťažkých rokov celosvetovej pandémie. Robert vlastní a riadi dohromady 8 spoločností v 3 krajinách.

Ani jachta nie je ich

Diskutabilné je aj vlastníctvo luxusnej jachty Indigo Star, ktorú rodina v šou prezentuje ako svoju. Luxusné plavidlo, ktorého hodnota sa odhaduje na 4 až 5 miliónou eur, však podľa všetkého taktiež nie je ich majetkom. Patriť má podľa denníka Bild jednej zo spoločností, v ktorých má Robert podiel.

Vyzerá to teda tak, že Geissenovci si luxus užívajú len na oko. Ktovie ale, či si finančné opasky v súkromí uťahujú alebo pokračujú v utrácaní peňazí.