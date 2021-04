Ľuďom odpadávajú časti tela, je návykovejší ako heroín. Krokodíl je považovaný za najsmrteľnejšiu drogu sveta

Krokodíl, všeobecne považovaný za lacnejšiu náhradu heroínu, pochádza z Ruska a jej prvý výskyt sa datuje na začiatok 21. storočia. Populárny je najmä medzi chudobnou vrstvou obyvateľstva.

Jeho odborný názov je dezomorfín, no ľudia ho bežne poznajú pod menami ako krokodíl, krok, croc, zombie droga či ruská mágia. Ide o mimoriadne silno návykové opioidné narkotikum vyrábané z kodeínu. Drog je síce na svete , žiaľ, veľmi veľa druhov, no krokodíl je niečim výnimočný. Spôsobuje rozpadávanie tkaniva až na kosť. Ľuďom tak odpadávajú časti tela a doslova sa z nich stávajú zombíci. Tento stav ale netrvá dlho a smrť príde pomerne rýchlo.

Krátka história

Krajiny bývalého Sovietskeho zväzu sú známe výrobou rôznych domácich narkotík vo veľkých množstvách, ktoré sú častokrát životu nebezpečné. Skutočne rapídny nárast takzvaných domácich injekčných drog prišiel až po politickom prevrate v 90. rokoch minulého storočia, píše portál IDHDP. Tento trend síce poľavil po dovoze lacného heroínu z Afganistanu, no to neplatilo napríklad pre Ukrajinu.

Ľudia si drogu rôzne prispôsobovali. Na začiatku 21. storočia prestali používať mak či ópium ako svoj východiskový materiál a do popredia sa stal kodeín, ktorý sa nachádzal v niektorých voľnopredajných liekoch. Ten ľudia menili na dezomorfín a droga dostala názov Ruská mágia, známejšia ako krokodíl. Populárna je aj kvôli krátkemu účinku.

Dezomorfín bol pôvodne objavený v roku 1935 ako náhrada morfínu, no nikdy sa úplne nepresadil, hoci je lacnejší a účinnejší než jeho predchodca. Zrejme to bolo kvôli jej krátkej dobe pôsobenia, ktorá sa odhaduje na 2 až 4 hodiny. Lekári ho však istú dobu využívali na stíšenie bolesti po operáciách. V USA sa už nevyužíva, no ľudia našli spôsob ako ho vyrábať.

Keďže krokodíl väčšinou pochádza z ruských bytov, okrem dezomorfínu môže obsahovať aj iné nebezpečné látky, medzi ktoré patria napríklad bežný benzín, riedidlo, jód, kyselina chlorovodíková či červený fosfor. Jej zloženie sa stále mení, no účinky sú rovnaké. Medzi najviac postihnuté krajiny zaraďujeme Rusko, Ukrajinu, Gruzínsko a Kazachstan.

Prvý známy prípad použitia dezomorfínu ako krokodílu sa datuje na rok 2003 v Rusku. Ide tak stále o pomerne novú drogu, ktorá našťastie nie je po celom svete masovo rozšírená. Prípady jej užitia sa však nájdu takmer všade.

Účinky

Krodíl účinkuje takmer okamžite po užití, väčšinou tak do 2-3 minút a droga je omnoho silnejšia a toxickejšia ako spomínaný morfín, píše portál Drugs.com. Eufória po užití vydrží pomerne krátko, najčastejšie len 2 hodiny. Práve to predstavuje obrovský problém. Ľudia si ho totiž dávajú mimoriadne často, aby predišli abstinenčným príznakom.

Tu sa dostávajú na rad fyzické účinky tejto drogy. Hlásené sú infekcie kože a odumieranie tkanív, ktoré neraz došlo až do extrémnych fáz. Ľuďom doslova hnili celé končatiny. Najhoršie na tom je, že títo jedinci aj napriek hrozným symptómom často ani nevyhľadajú lekársku pomoc a radšej trpia. Ak je infekcia zachytená včas, dá sa úspešne liečiť. Droga dostala svoj názov podľa zafarbenia kože na mieste vpichu. Tá sa údajne mení na zelenú a postupne odumiera. Celé to pripomína kožu skutočného krokodíla.

Lekárske správy píšu o doslova odlupujúcej sa a hnijúcej koži a svaloch, neraz až ku kosti. Tento jav sa odborne nazýva nekróza. Objavili sa aj prípady, kedy je krokodíl použitý orálne. V tomto prípade hnijú zuby a ďasná, čo vedia lekári v počiatočných štádiách riešiť chirurgickým zákrokom.

Upchávajú sa žily a cievy, čo zabraňuje dostatočnému prúdeniu krvi v tele. Extrémne trpia aj kosti, do ktorých sa v dôsledku hlbokých a otvorených rán dostávajú rôzne baktérie, čo spôsobuje infekciu. Medzi ďalšie zdravotné ťažkosti patrí zápal pľúc, meningitída, zlyhanie obličiek, otrava krvi, pečene a poškodenie mozgu. Krokodíl je údajne až 10-krát silnejší než heroín a podľa magazínu Time ide o najsmrteľnejšiu návykovú látku na svete.

Extrémne lacná

Droga sa stala v Rusku populárnou aj kvôli jej nízkej cene. Zatiaľ čo konkurenčný heroín stojí pokojne od 30 do 70 eur za dávku, dezomorfín sa dá „uvariť“ už za 2 eurá. To ju robí drogou bezbrannej chudoby.

Žena, ktorá bola na krokodíle závislá

Šokujúci a nepríjemný na čítanie je príbeh Emmy Davies na portáli GloucestershireLive. Žena z Anglicka bola na tejto droge závislá, čo jej spôsobilo niekoľko zdravotných ťažkostí. Ako 41-ročná už zažila dva infarkty a mŕtvicu. Takisto má hepatitídu typu C a žilovú trombózu, jej pľúca sú nenávratne poškodené a trpela infekciami. V auguste 2019 sa Emma nemohla dostaviť na súd, pretože si práve dala krokodíla a mala hrozivé otvorené rany na tele. Na ďalšie vypočutie taktiež nemohla prísť. Mala infekciu a veľké opary.

Liečba

Liečba pri závislosti na krokodíle je doslova ako preteky s časom. Závislí nanešťastie vo väčšine prípadov vyhľadajú pomoc až keď je neskoro a častokrát to končí amputáciou končatín alebo smrťou. Ak však príde pacient včas, o rany sa dá pekne postarať a nasadiť antibiotiká. Takýto ľudia majú väčšinou mizernú hygienu a trpia nespavosťou, čo taktiež komplikuje liečbu.

Krokodíl vo svete

Dezomorfín našťastie nie je vo svete príliš rozšírený, čo zrejme spôsobuje aj strach ľudí z následkov jej užitia. Portál Healthine ním v roku 2013 pohŕdal a upozorňoval na iné drogy, ktoré sa nachádzajú v USA v oveľa väčších množstvách. Medzi tie patria napríklad heroín alebo marihuana.

The American Journal of Medicine ho dokonca nazval len akousi legendou. Rozšírenie drogy podľa nich v USA nehrozí, pretože heroín je viac než dostupný a kodeín sa nedá voľne kúpiť. Zaujímavý je aj fakt, že podľa vyjadrenia z júla 2019 nenašla DEA od roku 2004 žiadnu vzorku tejto drogy. Podobne je na tom aj Austrália. Polícia podľa vyjadrenia roku 2016 nezaznamenala žiadne prípady týkajúce sa tejto návykovej látky.

Krokodíl na Slovensku

Podľa informácií portálu Aktuality sa táto nebezpečná droga zrejme objavila na našom území prvýkrát ešte v roku 2015. V žilinskej nemocnici bol vtedy hospitalizovaný muž, ktorý tvrdil, že si dal dezomorfín. Údajne mu ju vpichol do žily kamarát. Mužovi vytekal z rany hnis, ktorého mal plný lakeť. Či vravel pravdu, sa už zistiť nepodarilo. Nemáme však žiadne informácie o tom, že by polícia odvtedy riešila prípad, v ktorom figurovala droga s názvom krokodíl.