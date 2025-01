Ľudia vysmiali herečku Sarah Jessicu Parker. Jej outfit prirovnali k ikonickej scéne z Priateľov, nešetria kritikou

Keď sa hovorí o štýlových ženách Hollywoodu, vždy zaznie aj meno ikonickej herečky. Navyše aj jej najznámejšia postava dodnes ostáva ikonou módy a inšpiráciou pre mnohých.

Článok pokračuje pod videom ↓

Sarah Jessica Parker sa najnovšie objavila na filmovom festivale Sundance 2025 v oblečení, v ktorom ju nebolo možné prehliadnuť. Ako to nazval portál WOMEN’S WEAR DAILY, herečka sa objavila v outfite, ktorý by ocenila aj jej postava Carrie Bradshaw. Mnohé portály označili herečkinu kombináciu za mimoriadne štýlovú a tlieskali jej za originalitu. Bežní ľudia však rovnaký názor nemajú.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Page Six (@pagesix)

Pozornosť presunula na čižmy

Parker zvolila oblečenie v neutrálnych farbách, aby mohli vyniknúť jej vysoké fialové čižmy. Objavila sa totiž v čižmách Rayna zo svojej línie SJP by Sarah Jessica Parker, ktoré si obula ku korzetovým šatám s vertikálnym volánovým lemovaním a čiernou tylovou krinolínou. Celý vzhľad doplnila hrubým pleteným svetrom, čiernou vetrovkou a slnečnými okuliarmi. Bola oblečená do každého počasia.

Hoci sa o praktickosti jej outfitu nedá pochybovať, na to, či je skutočne taký štýlový, ako mnohé médiá písali, mali ľudia vyhradený názor. „Milujem tento vrstvený vzhľad,“ komentovala fanúšička. Ďalšia sa k nej pridala: „Vyzerá skvelo!“ Tretia zas v komentároch píše: „IKONA.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa curators of pop culture (@deuxmoi)

Nechýbali však ani komentáre upozorňujúce na bizarnosť vrstiev a na to, ako herečkin outfit vyznieval ako celok. „Čo to má, dopekla, na sebe?“ pýtala sa komentujúca. Ďalšia pridala vlastnú otázku: „To najstajlovala Blake Lively?“ Tretia sa pýta: „Čo sú to za dvojité prsia?“ Štvrá zas potrebuje vedieť: „Čo sa to tam hore deje? Čudné.“

Okrem otázok nechýbala aj štipka humoru. V komentároch sa totiž objavilo prirovnanie k ikonickej scéne z Priateľov: „Tento outfit mi pripomína, keď si Joey obliekol všetko Chandlerove oblečenie.“

Potom ale prišla ozajstná kritika a ľudia si nebrali servítku pred ústa. „SJP je v niečom konzistentná, a to v tom, že jej styling je zakaždým príšerný,“ okomentovala žena. Ďalšia opísala stroho: „Hnusný outfit.“ Iná osoba zas napísala: „Skrýva vráskavé prsia.“