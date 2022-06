Ľudia v panike skáču do vody. Objavili sa desivé videá z raketového útoku na nákupné centrum v Kremenčuku

Pondelňajší útok na nákupné centrum v Kremenčuku si doteraz vyžiadal najmenej 18 životov, pričom nezvestných je stále 40 ľudí a ďalších 60 utrpelo zranenia. Požiar v nákupnom centre sa hasičom podarilo zlikvidovať ešte v pondelok večer.

Prvé video zachytáva scenériu pri nákupnom centre v čase dopadu rakety. Je vidieť vydesených ľudí ako ich zastihne tlaková vlna a ako sa utekajú skryť do bezpečia.

Na druhom videu, ktoré zverejnilo na Twitteri médium The Kyiv Independent, je vidieť, ako na budovu dopadá veľká raketa a nasleduje výbuch. Video ukázal Zelenskyj vo svojom nočnom prejave.

⚡️Zelensky shows video of deadly missile strike on Kremenchuk shopping mall.

In his nightly address, President Volodymyr Zelensky showed a video of a Russian missile strike on a crowded shopping mall in Ukraine’s central city of Kremenchuk. pic.twitter.com/rJik8HpsJz

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 28, 2022