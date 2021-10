Ľudia si mysleli, že sa im zrútia domy. Chorvátsko zasiahlo zemetrasenie, otrasy sme zaznamenali aj na Slovensku

Chorvátsko zasiahlo v stredu večer zemetrasenie s magnitúdou 4,6. Informovala o tom agentúra HINA, podľa ktorej neboli bezprostredne hlásené žiadne obete ani zranení. Otrasy však zaznamenali aj seizmogramy na Slovensku, vyplýva z údajov Národnej siete seizmických staníc.

“Chorvátsky seizmologický ústav zaznamenal otrasy v stredu o 21.57 h. Epicentrum ležalo na chorvátsko-bosnianskych hraniciach neďaleko jazera Buško. Otrasy bolo cítiť v Splitsko-dalmatínskej župe v meste Sinj, ale aj v Splite a v Makarskej,” oznámil Chorvátsky seizmologický ústav.

