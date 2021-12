Ľudia po fajčení syntetickej marihuany začali nekontrolovateľne krvácať. Dôvodom bola desivá prímes od dílerov

Viac ako 40 ľudí bolo už hospitalizovaných v oblasti Tampa Bay s ťažkým krvácaním po fajčení syntetickej marihuany. Tá pravdepodobne obsahovala prímes jedu na potkany.

Prípady tam stále pribúdajú, pričom podľa portálu Gizmodo už dvaja pacienti aj zomreli. Ako píše ďalej portál IFL Science, nie je úplne jasné, čím presne bola syntetická marihuana “obohatená”, no Alfred Aleguas, jeden z riaditeľov informačného centra pre kontrolu otráv vo floridskej Tampe povedal, že niektoré vzorky boli kontaminované rodenticídom, teda chemických prostriedkom na hubenie škodlivých hlodavcov. Laicky povedané, v syntentickej marihuane sa nachádzal jed na potkany.

Spice, K2 či Herba

Syntetická marihuana, často označovaná napríklad ako Spice, Herba, K2 (a množstvo iných názvov), zvyčajne pozostáva z bylín, ktoré sú napúšťané chemikáliami napodobňujúcimi prírodné kanabinoidy. Tieto produkty nie sú regulované a keďže ide o chemické produkty, môžu obsahovať takmer čokoľvek.

Aj v minulosti bolo zistené v prípade syntetickej marihuany závažné krvácanie a bola v nej zistená prítomnosť jedu na potkany označovaného ako brodifacoum. Ten sa vyznačuje tým, že inhibuje (spomaľuje) zrážanie krvi tým, že vyčerpáva zásoby vitamínu K v tele.

Pôsobí proti zrážaniu krvi

Aleguas vysvetlil, že ak sa náhodou porežeme pri holení, tak vieme, že zvyčajne po minúte či dvoch sa krv zrazí a krvácanie prestane. Ak by ste však užili brodifacoum, krvácanie by neprestávalo a trvalo by hodiny.

Zdá sa, že rovnaký antikolagulačný jed na potkany súvisí aj s týmto prípadom. Pacienti, ktorí prichádzajú do nemocníc, vykazujú známky silného krvácania z nosa, nadmerné menštruačné krvácanie, či krv v moči alebo stolici.

Nateraz nie je jasné, ako sa jed na potkany do syntetickej marihuany dostal, alebo či kontaminácia bola úmyselná, no predpokladá sa, že drogoví díleri ho tam pridávajú v snahe zvyšovať účinnosť a predĺžiť stav. Odborníci na toxikológiu pacientom podávajú vitamín K, zotavovanie je však dlhý proces trvajúci niekoľko mesiacov.