Ľudia majú problém s obľúbeným polotovarom: Krokety im vybuchujú priamo na panvici a spôsobujú nepríjemné popáleniny

Môže sa to zdať len ako špekulácia, ako od štátnych úradov vytrieskať peniaze. Obyvatelia Kuby to ale myslia ako seriózny problém, ktorý sa nemusí týkať len ich. Obľúbené mrazené kubánske krokety vhodné na domácu prípravu vyprážaním totiž ľuďom údajne spôsobujú nemalé nepríjemnosti. Priamo na panvici vybuchujú a končí to popáleninami.

Desiatky Kubáncov zdieľajú na sociálnych sieťach fotografie popálenín, ktoré im majú spôsobovať pri pražení obľúbené mrazené krokety. Informovala o tom americká televízna stanica NBC.

Vybuchujúce krokety znepokojujú Kubáncov

Krokety podľa viacerých Kubáncov pri pražení v panvici nečakane z plochy vyskakujú a prskajú olej všade navôkol, a to aj na rôzne miesta na telách tých, čo ich pripravujú.

„Vyprážal som ich ako vždy len o pár sekúnd dlhšie, pretože tak chutia mojej dcére. Ale krokety zrazu začali explodovať a rozpálený olej som mal na tvári aj na rôznych miestach na tele,“ sťažoval sa 54-ročný Ricardo Pimentel na Facebooku. Jeho skúsenosť ale nie je ojedinelá. Podobnú skúsenosť majú viacerí fajnšmekri, ktorí si krokety doma na panvici pripravovali a dopadli rovnako ako Ricardo, píše NBC.

Jednému z poranených Kubáncov mal lekár v nemocnici potvrdiť, že podobných prípadov, ako bol ten jeho – teda popáleniny pri príprave obľúbených krokiet – v posledných dňoch pribudli desiatky. Podľa všetkého ide o krokety, ktoré vyrába a na kubánsky trh dodáva štátna firma Prodal. Tá sa voči obvineniam už stihla ohradiť a vysvetlila, že mnoho ľudí ich pripravuje zle.

Krokety spotrebitelia pripravujú zle

„Ide o častý omyl pri ich vyprážaní. Olej musí byť rozpálený na 180 stupňov a krokety by predtým mali mať izbovú teplotu. Tiež by sa nemali vyprážať príliš pohromade. Croqueta Criolla majú hustejší objem a „násilnejšie“ sa otvárajú,“ uviedol výrobca na Twitteri.

A keďže mnoho ľudí (a nielen tých z Kuby) podobné návody na obaloch polotovarov nečíta, dochádza k nepríjemným zraneniam. Mnohí totiž krokety nechávajú na panvici pražiť dlhšie a pri vyšších teplotách, čo ma za následok ich „neobvyklé správanie“ a „explózie“.

Chcú finančnú kompenzáciu

Zranení zákazníci sa ale teraz dožadujú finančných kompenzácií či zastavenia výroby, dokým sa producentovi krokiet nepodarí problém vyriešiť. Krokety Kuba vyváža aj za hranice a problém môže byť rovnaký.

Štátny podnik Prodal ročne vyrobí až 20-tisíc ton párkov a krokiet. Tie sa predávajú najmä v štátnych potravinách a ministerstvo priemyslu zatiaľ sériu incidentov nekomentovalo. K zastaveniu ich predaja však s najväčšou pravdepodobnosťou nedôjde. Je to totiž jediná značka krokiet, ktorá sa dá v obchodoch na Kube zohnať a zakúpiť, píše web českého rádia Wave.