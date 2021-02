Ľudia hárky s podpismi nosia aj osobne. Strana Hlas verí, že na vyhlásenie referenda bude stačiť pár mesiacov

Opozičný Hlas-SD verí, že na vyzbieranie dostatočného počtu podpisov na vyhlásenie referenda za skrátenie volebného obdobia Národnej rady (NR) SR bude stačiť pár mesiacov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková. Neuviedla zatiaľ presný počet podpisov, ktoré už má strana k dispozícii, na ich zbere pracujú aj v regiónoch.

“Do centrály, ako aj do regionálnych pobočiek ľudia posielajú alebo nosia hárky osobne. Dáta sa spracúvajú a v krátkom čase budeme prezentovať priebežné čísla, už teraz však môžeme povedať, že dnes sú to vrecia plné obálok s tisíckami podpisov. Nie je nič výnimočné, že príde obálka, kde je niekoľko stoviek podpisov,” uviedla pre TASR Medveď Macíková. Termín, dokedy by chceli podpisy vyzbierať, si nestanovili. “Veríme, že bude stačiť len pár mesiacov,” poznamenala strana.

Bližšie dáta zverejnia čoskoro

Podľa slov hovorkyne im síce pandemická situácia neumožňuje štandardný systém zberu podpisov, no využívajú všetky možnosti v rámci opatrení a zákona. “Máme po celom Slovensku viac ako 70 ľudí – v každom okrese je nejaký zástupca Hlasu. Kontakty na nich sme zverejnili na našich sociálnych sieťach a títo ľudia sú pripravení prísť po hárky alebo doručiť prázdne hárky ľuďom, ktorí potrebujú pomoc, lebo nemajú doma tlačiareň a podobne,” priblížila.

Opozičný Smer-SD v rámci podpory zberu podpisov posielal petičné hárky ľuďom v domácnosti s možnosťou poslať ich späť zadarmo. Hlas-SD zas podľa slov hovorkyne dal petičnému výboru k dispozícii stránku www.referendum2021.sk a hradí náklady súvisiace s P. O. BOXom. “Práve to je miesto, kde chodí obrovsky veľa zásielok,” uviedla s tým, že na podporu zberu využívajú svoje sociálne siete, mediálny priestor aj regionálne štruktúry.

Potrebných je aspoň 350-tisíc podpisov

Vznik petičného výboru k aktuálnemu zberu podpisov za vyhlásenie referenda oznámili začiatkom februára, podpisové hárky smerujúce k iniciovaniu referenda sú zverejnené na stránke www.referendum2021.sk. Petičný výbor sa pýta občanov, či súhlasia s tým, aby sa skrátilo ôsme volebné obdobie NR SR tak, aby sa parlamentné voľby vykonali do 180 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda.

Petíciu iniciovali strany Smer-SD a Hlas-SD, pridala sa k nim aj SNS. Deklarujú, že má ísť o apolitické občianske referendum. Iniciatívu podporila aj Konfederácia odborových zväzov. Na vyhlásenie referenda treba aspoň 350 000 podpisov od občanov.