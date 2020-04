Ľudia 7 hodín sledovali, ako mláďa pandy zomiera. Zamestnanci si to nevšimli

Mláďa pandy sa zaseklo v drevenej konštrukcii a nedokázalo sa vyslobodiť. Ľudia sledovali ako umiera dlhých 7 hodín. Zamestnanci si údajne nič nevšimli.

Ako informuje portál Daily Mail, mláďa pandy menom Lu Lu Zai malo len 7 mesiacov, keď sa hralo vo svojom výbehu a nešťastne sa udusilo. Mláďa sa totiž vyšplhalo na drevenú konštrukciu a zakliesnilo sa do lana, ku ktorému bola pripojená lopta. Keďže si to ošetrovatelia nevšimli, mláďa zomrelo. Jeho smrť však sledovalo množstvo ľudí online, výbeh pánd totiž môžu ľudia sledovať prostredníctvom internetu. Kým si ošetrovatelia malú pandu všimli, ubehlo 7 hodín.

Ľudia, ktorí mláďa pandy sledovali online, ostali zhrození a žiadajú, aby bol prípad riadne prešetrený. Myslia si totiž, že mláďa nemuselo zomrieť, keby sa o neho opatrovatelia v zariadení Conservation and Research Center for the Giant Pandas riadne starali. Zariadenie sa však bráni a tvrdí, že incident sa odohral dve hodiny po polnoci, kedy bola tma a výbeh nebol dobre viditeľný. Navyše, noční strážnici si mysleli, že panda na drevenej konštrukcii odpočíva.

China Conservation and Research Center for the Giant Panda said in a statement that it was deeply saddened by the death of a panda on Thursday, and vowed to strengthen night patrols.

Eight-month-old Lu Lu Zai was found dead seven hours after she wrapped herself in a rope. pic.twitter.com/ZdFrcaLAT0

— CGTN (@CGTNOfficial) April 11, 2020