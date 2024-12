Lucy zareagovala na kruté správy od divákov Farmy. Ľudia si nebrali servítku pred ústa, no ona sa nedala

Posledných pár farmárov je známych a ľudia neskrývajú svoje názory na to, kto sa prebojoval takto ďaleko a či si to v skutočnosti zaslúži. Zatiaľ čo s niektorými menami sú spokojní, iné sa im až tak nepozdávajú a neboja sa to vyjadriť nahlas.

Nie je to tak dávno, čo sociálne siete obletelo video s úryvkom z Farmy, v ktorom sa Lucy teší, že je v semifinále, no úsmev jej hneď opadne z tváre, keď jej Peťo povie, že semifinále je až budúci týždeň. Nakoniec sa však semifinále predsa len dočkala a v súčasnosti je v prvej pätici farmárov.

Diváci ju kritizujú

Napriek tomu, že farmári nesmú prezradiť, či už vypadli alebo sú stále na Farme, tento rok dostali svoje účty späť do svojich rúk, aby sa mohli prihovárať fanúšikom. Lucy túto možnosť využíva naplno a či už sa delí o rôzne ukážky z epizód, ku ktorým pridáva dodatočný popis, alebo posiela odkazy ostatným farmárom, vždy ukazuje tú pozitívnu aj negatívnu stránku účasti v tejto šou.

Tentoraz sa situácia vyvinula viac negatívne. Napriek tomu, že pod oficiálnymi príspevkami na účte šou Farma sa objavuje množstvo komentárov od ľudí, ktorí si prajú vidieť Lucy vo finále, jej správy v posledných dňoch zaplnila kritika.

Zdá sa, že nie všetci sú spokojní s tým, že sa Lucy dopracovala až tak ďaleko, a keďže to nemôžu ovplyvniť, rozhodli sa jej to napísať do správ. „Ľudia, prosím, nepíšte mi správy, že si nezaslúžim byť v TOP 5, keď som bola 3x v dueli a 3x som vyhrala, 2x som bola slúžka, 1x farmárka týždňa!“ reagovala farmárka hromadne na tieto správy.

Lucy zároveň vyzdvihla, že prišla do už rozohranej hry ako členka skupiny banditov. Hoci by sa tak niekomu mohlo zdať, že mala výhodu, keďže prišla v časti hry, kedy už viacero farmárov vypadlo a tak ich vlastne porazila bez toho, aby sa musela snažiť, je tu ešte jeden pohľad na vec. V súčasnosti sa totiž ukazuje, v čom má Lucy oproti ostatným nevýhodu. Na Farmu sa totiž každý deň vracajú bývalí farmári, ktorí majú možnosť niekoho posunúť do finále. S niektorými sa však Lucy ani len nepozná, a tak sa nemôže spoliehať na ich podporu.