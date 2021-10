Lucídne sny si môžete sami privolať veľmi jednoduchou metódou. Odborníci však varujú, určite to neskúšajte

Sny sú do dnešného dňa fenoménom, ktorý vyvoláva mnoho otázok. Ešte viac fascinujúce sú však pre vedcov tzv. lucídne sny. Človek sníva, no predsa si uvedomuje, čo sa s ním v tom sne deje a do istej miery ho dokonca dokáže ovládať. Ako je možné lucídny sen zámerne vyvolať?

Zažili ste už niekedy lucídny sen?

Lucídne sny zažije počas života približne polovica ľudí. Vedci sa už nejaký čas zaoberajú otázkou, ako ich vyvolať zámerne, výsledky štúdií sú však nejednoznačné, píše portál Science Alert. Jedna zo štúdií, ktorá bola publikovaná prostredníctvom PLOS One, však prišla s výsledkami, ktoré vyzerajú pomerne sľubne.

Vďaka predchádzajúcim výskumom sa vedcom podarilo zistiť, že by sa mali zamerať na chemické látky, ktorým sa hovorí inhibítory acetylcholínesterázy (AChEl). Neurotransmiter acetylcholín pomáha modulovať REM spánok a inhibítory acetylcholynerázy podporujú tvorbu acetylcholínu tak, že inhibujú enzým, ktorý znižuje aktivitu acetylcholínu. Medzi rýchle pôsobiace AChEl inhibítory patrí napríklad galantamín. Je to látka, ktorá sa využíva pri liečbe úpadku pamäťových schopností následkom Alzheimerovej choroby.

Vie sa, že galantamín spôsobuje len málo vedľajších účinkov a väčšinou sú mierne. Vedci sa preto rozhodli otestovať, ako vplýva na schopnosť zámerne vyvolať lucídne sny u 121 ľudí. Nešlo o bežných účastníkov experimentu. Boli to ľudia, ktorí sa o lucídne snenie zaujímajú a aktívne hľadajú spôsoby, ako ho zámerne vyvolať. Jednou z techník je napr. technika MILD, ktorá zahŕňa snahu spomenúť si na sen, overenie reality, tzv. lucídne afirmácie a vizualizáciu snov.

Doma to radšej neskúšajte

Vedci monitorovali spánok týchto ľudí tri noci po sebe. Počas prvej noci im podali placebo, počas druhej noci dostali 4 miligramy galantamínu a počas poslednej noci 8 miligramov galantamínu. Každú noc mohli účastníci výskumu spať najprv 4,5 hodiny. Potom boli zobudení, bol im podaný liek a mali stráviť čas technikami, ktoré im mali pomôcť lucídne sny vyvolať. Potom si mohli pospať ešte niekoľko hodín.

Výsledky ukázali, že liek spolu s technikami na vyvolanie lucídnych snov ich naozaj vyvolali a čím bola vyššia dávka lieku, tým vyššia bola pravdepodobnosť, že sa intenzívny lucídny sen objaví. Zo 121 účastníkov lucídne sny zažilo až 69 ľudí aspoň počas jednej noci z dvoch, kedy im bol podaný galantamín.

Lucídne sny neslúžia len pre pobavenie. Podľa odborníkov ide o jedinečný spôsob, akým môže človek napríklad spracovať traumu a ležať pritom v bezpečí vlastnej postele. Pre New Scientist sa psychológ Denholm Aspy vyjadril, že konečne majú vedci dostatok podkladov a informácií pre ďalší výskum lucídneho snenia. Odborníci však varujú, že ľudia by za žiadnych okolností nemali s galantamínom experimentovať doma.