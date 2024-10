Lucie Vondráčková priznala, z čoho má celý život veľký strach. Toto jej pomohlo prekonať svoje limity

Na televíznych obrazovkách pôsobí sebaisto, no existujú situácie, kedy sa jej zmocnia obavy. Lucie Vondráčková otvorene prehovorila o svojom celoživotnom strachu, s ktorým bojuje. Našťastie, podarilo sa jej ho prekonať, minimálne pri prípravách na tanečnú súťaž StarDance.

Známa speváčka a herečka Lucie Vondráčková sa objaví na parkete obľúbenej tanečnej šou so svojím tanečným partnerom Lukášom Bartuněkom, ktorý si pochvaľuje jej pohybový talent. Ako povedal v rozhovore pre český portál Extra, robí veľké pokroky, hoci má pred sebou ešte dlhú cestu a mala by trénovať. „Je výborná a myslím si, že sa máte na čo tešiť,” vravel okrem iného Luciin partner.

Bojí sa pádov a výšok

Prípravy na tanečnú súťaž sa podpísali na speváčkinej postave. Médiá vo veľkom prepierajú jej postavu, že schudla, čo priznala aj ona, no zároveň dodala, že za tým môže byť stres a jej dvaja chorí synovia. Pripustila však, že tanec jej spevnil postavu a navyše, na tréningoch musela prekonať svoj strach.

V prvom rade to boli obavy z bolesti, keďže mala úraz nohy, pre ktorý nemohla nosiť podpätky a tanec sa bez takýchto topánok nezaobíde, ale taktiež bez dvíhačiek. „Bolesti som sa veľmi bála, ale nič také sa nestalo, takže je to dobré,” odľahlo Lucii, ktorá pokračovala: „Môj veľký limit boli zdvíhačky.”

Speváčka má totiž strach z toho, že spadne a jej tanečný partner ju nezachytí, a tiež z výšok. „Celoživotne som sa bála, či už to bolo v muzikáloch alebo kdekoľvek, keď sa robili zdvíhačky, tak som hovorila, že sa bojím, bojím sa, že spadnem, bojím sa tej výšky… no a Lukáš je majster zdvíhačiek, tak som si hovorila, že som celkom v háji, pretože nebude môcť robiť to, čo má najradšej, a on ma jednoducho donútil a tam som asi prekonala svoj limit,“ opísala Lucie hrôzu v tanečnej choreografii. Zdá sa, že spoľahlivý partner, ktorého má vedľa seba, v nej odstránil akýkoľvek strach.