Lučanského dnes pochovajú. Vyvesili čiernu zástavu, prezidentka Čaputová poslala jeho manželke list

Počas piatka, teda v deň poslednej rozlúčky s bývalým policajným prezidentom Milanom Lučanským, bude na budovách Ministerstva vnútra (MV) SR a Prezídia Policajného zboru vyvesená čierna zástava ako vyjadrenie pietnej spomienky.

Dnes o 14. hodine sa uskutoční pohreb bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Podľa portálu Aktuality sa ho majú zúčastniť aj Robert Kaliňák či Peter Pellegrini. Predseda strany Hlas-SD však potvrdil, že bude rešpektovať prianie rodiny a na pohreb nepríde. Rovnako ani Denisa Saková. Milan Lučanský bude mať cirkevný pohreb napriek samovražde.

V súvislosti s pohrebom dočasný prezident Policajného zboru Peter Kovařík apeluje, aby sa jeho pamiatka nezneužívala. “Som presvedčený, že ani on sám by nesúhlasil, aby jeho pamiatka bola uctená spôsobom, ktorý nie je v súlade so zákonom,” poznamenal.

V aktuálnej krízovej situácii je podľa Kovaříka vážnym porušením práva, ak niekto vyzýva na porušovanie opatrení. Informoval, že polícia už preveruje konkrétnych ľudí, ktorí tak robia alebo šíria nenávistné prejavy. Pohreb dostal výnimku a môže sa na ňom zúčastniť viac ako 6 osôb. Musia však mať negatívny výsledok testu.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v Štrbe v okrese Poprad, odkiaľ Lučanský pochádzal. Premiér Igor Matovič vo svojom profile na sociálnej sieti uviedol, že na pohreb pošle veniec.

Predseda Národnej rady Boris Kollár by sa za bežných okolností na pohrebe exšéfa polície Milana Lučanského veľmi rád zúčastnil. V plnej miere ale rešpektuje všetky platné epidemiologické naradenia a zároveň želanie pozostalých, aby sa pohreb konal v rodinnom kruhu. Z tohto dôvodu si pamiatku uctí smútočným vencom, ktorý NR SR pošle do domu smútku v Štrbe.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová napísala manželke zosnulého policajného exprezidenta Milana Lučanského kondolečný list, uviedol pre TASR hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Z väzby mal písať listy rodine

Milan Lučanský údajne z väzby písal rodine. Ako pre médiá uviedol poslanec Milan Laurenčík, túto informáciu na zasadnutí branno-bezpečnostného výboru parlamentu uviedol právny zástupca rodiny zosnulého Miroslav Radačovský. Informáciu však podľa Laurenčíka nevedel nikto z kompetentných vrátane generálneho prokurátora Maroša Žilinku potvrdiť.

„On (právny zástupca, pozn. SITA) mal nejaký dokument okopírovaný, tvrdil, že to je vierohodný dokument, že je to komunikácia, ktorú písal pán Lučanský rodine,“ povedal Laurenčík. Zároveň potvrdil, že naďalej platí, že rodina nedala súhlas na zverejnenie zdravotných záznamov zosnulého.

„Žiadne informácie nám nikto neposkytol, ani nenaznačil,“ povedal poslanec s tým, že v týchto záznamoch by mal byť detailný popis zranení z oboch incidentov zo začiatku aj konca decembra. Všetci účastníci výboru, či už ministerka spravodlivosti Mária Kolíková alebo generálny prokurátor Žilinka však podľa Laurenčíka jednohlasne potvrdili, že zranenia zo začiatku decembra si Lučanský spôsobil sám a nešlo o pokus o samovraždu, či o cudzie zavinenie.

Videli ho advokáti

Ministerka Kolíková po dnešnom rokovaní výboru uviedla, že Lučanského medzi zranením a hospitalizáciou na začiatku decembra videli jeho advokáti. „Mali možnosť sa s ním o tom rozprávať,“ povedala. Dodala, že obhajca Lučanského po incidente potvrdil verziu, že sa zranil nešťastne.

Hospitalizácia v Ružomberku bola podľa odchádzajúceho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Milana Ivana dohodnutá na základe rozhodnutia odborného lekára z Fakultnej nemocnice v Prešove. „Existujú traja až piati odborníci, ktorí môžu robiť takýto zákrok, aký bol vykonaný pánovi Lučanskému,“ povedal Ivan na margo výronu, pre ktorý bol Lučanský operovaný.

Šéf prešovského väzenského ústavu Norbert Kundák sa vyjadril aj k špekuláciám o tom, prečo bol Lučanský v rámci väzby presúvaný medzi celami. Dôvodom podľa neho bolo, aby mal ZVJS lepší prehľad o dianí pred jeho celou. „Keď bol dodaný do ústavu Prešov dňa 7. decembra, bol umiestnený na cele, pred ktorou sme nemali taký podrobný kamerový záznam,“ povedal. Pokiaľ ide o prípadnú korešpondenciu Lučanského, podľa Kundáka obhliadku jeho cely vykonal vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra.

