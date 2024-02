Lovia skokom, sú v záhradách aj v domoch: Trnavu strašia juhoruské tarantuly, ich uhryznutie môže veľmi bolieť

Mesto Trnava po tomto zrejme nebude práve príjemným miestom na pobyt najmä pre arachnofobikov, teda pre ľudí, ktorí majú strach z pavúkov. „Malý Rím“ totiž už dlhšie strašia obrovské pavúky, ktoré vyzerajú ako tarantula. Treba sa ich naozaj báť?

Pokiaľ sa vám pavúky vyslovene nehnusia a nenaskakuje vám z nich husia koža, tak popravde, ani nie. Samozrejme, pokiaľ vás neuhryzne, informovala vo svojom príspevku na facebooku Mestská televízia Trnava.

Juhoruská tarantula v Trnave

Sociálne siete v uplynulých dňoch opäť zasypali články o obrovských pavúkoch pripomínajúcich jedovaté tarantuly, ktoré spozorovali v Trnave. V skutočnosti ide ale o strehúňa škvrnitého, ktorého v nemecky hovoriacich krajinách poznajú ako „juhoruskú tarantulu“ (Südrussische Tarantel).

No aj keď ide o desivo vyzerajúceho tvora, báť sa ho netreba. Je najväčším žijúcim druhom pavúka na Slovensku a je dokonca aj chránený. Pre ľudí nebezpečný nie je, aj keď jeho uhryznutie bolestivé môže byť.

Na ľudí neútočia, uhryznutie ale bolí

Ak ste ho doposiaľ vo voľnej prírode nevideli, je na to prosté vysvetlenie – strehúň škvrnitý sa ľudí stráni. V Trnave s ním už dočinenia mali v roku 2004, kedy ho spozorovali vôbec prvýkrát. Predpokladá sa, že tento pavúk vtedy zo svojho úkrytu vyliezol počas výstavby automobilky PSA Peugeot. Pri prenášaní zeminy boli vtedy narušené ich chodby a dostali sa tak do iných oblastí v okolí – do záhrad i domov.

Strehúň škvrnitý je typický svojím šedým až čiernym sfarbením s prúžkami v strednej časti hlavohrude. Samička môže dorásť až do veľkosti 7 centimetrov. Potravu loví v noci pomocou skoku, na ľudí však neútočí, pokiaľ sa necíti ohrozený. Jedovatý nie je, no ak človeka pohryzie, rana môže byť bolestivá, preto ju treba riadne vydezinfikovať.

Juhoruskú tarantulu okrem Trnavy spozorovali aj v Nitre, vo Vrábľoch, v Leviciach, Bánovciach nad Bebravou, Nových Zámkoch, ale aj v okolí Dunaja.