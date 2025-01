Los Angeles stále sužujú hrozivé požiare, Trump ostro kritizuje kalifornských zástupcov. Sú podľa neho neschopní

Novozvolený americký prezident Donald Trump v nedeľu zostril svoju kritiku postupu štátu Kalifornia v súvislosti s lesnými požiarmi v okolí mesta Los Angeles, zatiaľ čo tamojší guvernér ho vyzval, aby sa prišiel osobne pozrieť na vzniknuté škody. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.

„Požiare v L.A. stále zúria. Neschopní politici nemajú ani potuchy, ako ich uhasiť. Toto je jedna z najhorších katastrof v histórii našej krajiny. Jednoducho nedokážu uhasiť požiare. Čo je to s nimi?“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom, ktorý je dlhodobo terčom Trumpovej kritiky, sa v rozhovore pre stanicu NBC voči tomu ohradil, ale zároveň Trumpovi ponúkol zmierlivé gesto.

„Reakciami na urážky Donalda Trumpa by sme strávili ďalší mesiac. Každý volený predstaviteľ, s ktorým on nesúhlasí, to veľmi dobre pozná,“ uviedol Newsom. Guvernér však dodal: „Vyzval som ho, aby sem prišiel a presvedčil sa sám. Chceme to urobiť v duchu otvorenej ruky, nie zatvorenej päste. Je to zvolený prezident.“

Trump sa často dostáva do konfliktu s Newsomom, ktorý je považovaný za možného demokratického kandidáta na post prezidenta USA v roku 2028. „V duchu tejto skvelej krajiny nesmieme politizovať ľudskú tragédiu ani šíriť dezinformácie,“ napísal Newsom v liste Trumpovi, ktorý zdieľal na sociálnych sieťach.

„Pozývam vás, aby ste opäť prišli do Kalifornie – aby ste sa stretli s Američanmi postihnutými týmito požiarmi, videli zničené územie na vlastné oči a spolu so mnou a ostatnými poďakovali hrdinským hasičom a prvým záchranárom, ktorí nasadzujú svoje životy,“ dodal. Štátni a miestni činitelia v Kalifornii čelia ostrej kritike, kým Trump a ďalší republikáni, ako aj tí, ktorých domy zhoreli alebo boli ohrozené, požadujú odpovede na otázky týkajúce sa plánovania a pripravenosti štátu.

Podľa príslušných úradov požiare doteraz pripravili o život najmenej 16 osôb, pričom 150 000 ľudí muselo opustiť svoje domovy. Plamene zničili vyše 12 000 stavieb. Napriek úsiliu hasičov sa lesné požiare naďalej posúvajú na východ smerom k husto obývanému údoliu San Fernando a k umeleckému múzeu Getty Center.