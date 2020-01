Lodi Crew Dragon sa podaril posledný veľký test. SpaceX úspešne otestovala únikový systém kapsuly

Počas neho sa kapsula Dragon oddelila od rakety Falcon 9, ktorá následne úmyselne explodovala. Kapsula sa potom na padákoch vrátila na Zem a deväť minút po oddelení od rakety pristála v Atlantickom oceáne, uviedla agentúra AFP.

Účelom skúšky bolo overiť bezpečnosť posádky pri prípadných problémoch s raketou v priebehu letu. Zakladateľ SpaceX Elon Musk označil nedeľňajší test za „dokonalú misiu“. O „úspechu“ hovoril aj riaditeľ amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jim Bridenstine.

Test sa po jednodňovom odklade začal štartom rakety Falcon 9 o 16.30 h SEČ v Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride. Raketa bola naprogramovaná tak, aby jej let simuloval vynesenie kapsuly Crew Dragon vezúcej figuríny na obežnú dráhu.

Crew Dragon separating from Falcon 9 during today’s test, which verified the spacecraft’s ability to carry astronauts to safety in the unlikely event of an emergency on ascent pic.twitter.com/rxUDPFD0v5

— SpaceX (@SpaceX) January 19, 2020