Lockdown u nás nebol nič hrozné. V Šanghaji už niekoľko dní stavajú okolo bytoviek ploty, aby sa ľudia nedostali von

Čínske úrady bojujú s pandémiou a vlnou omikronu mimoriadne prísne. V najviac postihnutom meste, v Šanghaji, postavili ploty okolo budov, kde sa nákaza potvrdila. Ľudia tak nemajú možnosť bytovku opustiť, ani keby chceli.

Stavajú ploty a zátarasy

Ako uvádza portál BBC, jeden z obyvateľov povedal, že pred tromi dňami sa z ničoho nič začal objavovať plot a zátarasy bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

Shanghai wordt nu volgezet met hekken, zodat niemand zijn huis meer uit kan en een ander kan besmetten. pic.twitter.com/qusQclgjjY — Eva Rammeloo (@eefjerammeloo) April 24, 2022

Čínsky Šanghaj pritom zažíva už niekoľkotýždňový lockdown. Za včera mesto hlásilo 39 úmrtí na covid a viac ako 21-tisíc novo nakazených. Na rozdiel od iných krajín, Čína presadzuje stratégiu nulového výskytu covidu s cieľom ho úplne vykoreniť z krajiny.

Na čínskych sociálnych sieťach sa tak v posledných dňoch začali objavovať zábery robotníkov v bielych ochranných oblekoch, ktorí uzatvárajú vchody do mestských obytných blokov a tiež blokujú samotné ulice zelenými plotmi.

Shanghai Covid Stories: Barriers are being installed all over the city. Meanwhile their purpose hasn’t been fully explained. A thread. pic.twitter.com/Vhnojz2cOR — chris pc (@chris__pc) April 24, 2022

Silnejúci odpor

Mnohé z plotov sú vysoké dva metre a boli inštalované okolo budov, kde sa objavila aspoň jedna pozitívne testovaná osoba. Každý, kto žije v „uzavretej oblasti“, má zakázané vychádzať von.

🔻 Pandemic control ‘white guards’ are busy setting up fences around the entrances to buildings in some communities in Shanghai so that residents are barred from leaving. These are basically jails. 1/n pic.twitter.com/ZICEzhE9cO — Byron Wan (@Byron_Wan) April 23, 2022

Obyvatelia z opatrení pochopiteľne nie sú nadšení. Oplotenie tiež pribudlo okolo domov, kde bol niekto nakazený už pred niekoľkými týždňami a ochorenie dávno prekonal. Ľudia majú obavy, dokedy ostanú takto zamknutí a tiež sa desia, ak nastane nejaký problém, napríklad požiar.

Problémom je tiež zásobovanie jedlom, ktoré neprichádza v pravidelnom čase a v dostatočnom množstve. Aj keď je verejná kritika v Číne veľmi zriedkavá, práve teraz sa zo Šanghaja ozýva stále hlasnejší odpor voči vládnym opatreniam.