Ak vás trápia tieto príznaky, radšej si oddýchnite. Vedci radia, či je vhodné cvičiť, keď sme chorí

Pravidelné cvičenie je nesmierne dôležité pre správne fungovanie imunitného systému. Niekedy sa však stane, že človek ochorie a nevládze sa ani len postaviť z postele. Mali by sme sa v taký čas napriek tomu k cvičeniu prinútiť? Toto radia odborníci.

Choroba, ale aj cvičenie sú pre telo záťaž

Výskumy naznačujú, že pravidelné cvičenie posilňuje imunitný systém a pomáha nám uchrániť sa aj pred ochoreniami dýchacích ciest. Ako píše portál Science Alert, stačí už 30 minút cvičenia denne na to, aby sme pocítili benefity. Aj kvôli tomu si niektorí ľudia myslia, že ak sme chorí, cvičenie nám pomôže „vypotiť to“. Podľa odborníkov však neexistuje žiaden dôkaz o tom, že cvičenie by skrátilo trvanie napríklad bežného prechladnutia alebo by zmiernilo jeho príznaky.

Ako pôsobí cvičenie na imunitu? Počas fyzickej aktivity sa do tela vyplavujú katecholamíny, teda adrenalín a noradrenalín. Tie pomáhajú zabezpečiť, že sa pri kontakte s vírusom do tela rýchlo vyplavia imunitné bunky. Zároveň zvyšujú ich pohyblivosť, vďaka čomu rýchlejšie prechádzajú z krvi do tkanív. Vďaka tomu dokážu prípadné patogény rýchlejšie odhaliť a zlikvidovať ich.

Počas cvičenia sa zvyšuje aj množstvo krvi, ktoré preteká telom, zvyšujú sa totiž aj požiadavky organizmu. Viac sa zaťažujú cievy a následkom toho sa do tela opäť vyplavuje väčšie množstvo tzv. T lymfocytov, ktoré sú za bežných okolností neaktívne v stenách ciev.

Cvičenie nám pomáha s infekciou bojovať viacerými spôsobmi. Výskumy napríklad ukázali, že dospelým ľuďom, ktorí cvičili pravidelne po dobu mesiaca, sa rýchlejšie hojili rany na pokožke, vďaka čomu sa znižuje riziko, že cez ranu do tela vniknú napríklad baktérie. Všetky spomínané faktory nám pomáhajú chrániť sa pred rôznymi ochoreniami.

Cvičiť alebo necvičiť, ak ste chorí?

Benefity pociťujú aj ľudia, ktorí necvičia pravidelne, stačí aj rýchla chôdza trvajúca 40 až 45 minút. Riziko vzniku respiračných ochorení vďaka tomu klesá o 40 až 50 %. Napriek výhodám cvičenia však nie je možné povedať, že nám fyzická aktivita počas choroby pomôže rýchlejšie sa zotaviť. Otázke, či je cvičenie počas choroby prospešné, sa však venuje len málo výskumov.

Vedci by totiž museli ľudí zámerne infikovať a následne skúmať, ako na ich zdravotný stav vplýva cvičenie, čo je neetické. Odborníci však upozorňujú, že aj keď je cvičenie dôležité, predstavuje pre telo záťaž. Účinnosť lymfocytov tak môže byť oslabená. Ako píše portál The Conversation, aj pri boji s chorobou, ale aj počas cvičenia naše telo potrebuje viac kyslíka ako za bežných okolností.

Ak teda telo bojuje s chorobou a ešte ho vystavíme zvýšenej záťaži, nemusí to byť prospešné. Odborníci však dodávajú, že ak chcete cvičiť a cítite sa na to, skúsiť to môžete. Ak sa vám však po cvičení priťaží, radšej doprajte telu dostatok odpočinku. Nesiľte sa do cvičenia ani v prípade, ak máte horúčku a trápi vás nevoľnosť. Ohľad by ste mali brať aj na ľudí okolo seba, ak ste chorí, určite nechoďte do posilňovne.