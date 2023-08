Lietadlo môže meškať aj 12 hodín: Obľúbená destinácia dnes čelí problémom, pozrite, či sa to týka aj vás

Systémy riadenia letovej prevádzky v Británii postihli v pondelok „technické problémy“. Letecké spoločnosti preto varujú, že lety budú meškať. Informuje o tom TASR na základe správy stanice BBC.

„Technici pracujú na odstránení poruchy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti,“ oznámila britská Národná služba letovej prevádzky. Neuviedla žiadne podrobnosti o príčine poruchy a ani to, ako dlho potrvá jej odstránenie.

Moderátorka BBC Gabby Loganová napísala na sociálnej sieti X, že sa nachádza v lietadle na budapeštianskom letisku, pričom cestujúcim oznámili, že „letecký priestor nad Britániou je uzatvorený“ a let môže meškať aj 12 hodín. Uviedla, že lietadlá nachádzajúce sa vo vzduchu môžu v Británii pristáť, ale nevypravujú žiadne spoje do Spojeného kráľovstva.

On a plane on the runway at Budapest airport. After almost 3 weeks away from home I am hours from hugging my family. And have just been told UK airspace is shut. We could be here for 12 hours. So we sit on the plane and wait.

