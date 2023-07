Letný výpredaj leteniek je tu: Do mnohých európskych destinácii sa teraz dostanete za cenu jednej večere

Ak ste niekedy snívali o tom, že si na vlastné oči pozriete polárnu žiaru priamo na Islande, teraz je ten správny čas na kúpu letenky. Leteckí dopravcovia však potešia aj dovolenkárov a ľudí, ktorí radi spoznávajú najkrajšie európske metropoly.

Polárna žiara za pár eur, Taliansko za cenu jednej večere

Podľa viacerých zdrojov a skúseností cestovateľov sa za pozorovaním polárnej žiary oplatí vydať v zimných mesiacoch, kedy je najvýraznejšia. Leteckí dopravcovia tak určite potešia všetkých, ktorí za týmto krásnym fenoménom plánujú vycestovať. Na Island sa predovšetkým v októbri a novembri dostanete za veľmi prijateľné ceny. Letenky vás v tomto období vyjdú približne na 100 eur (vo výnimočných prípadoch aj 70 eur), no ak disponujete zľavovým členstvom u prepravcu Wizz Air, dve osoby na letenkách ušetria aj 40 eur.

Medzi aktuálne najlacnejšie dostupné letenky patria tie na Balkán. Ak hľadáte takzvané skryté poklady, jeden z nich je históriou dýchajúca a dobrým jedlom rozvoniavajúca bosnianska Tuzla, kde sa v auguste dostanete za menej ako 30 eur. Chorvátsko nie je len more, o čom vás určite presvedčí Záhreb. Letenky do tohto mesta, ktoré vás očarí kvalitnou gastronómiou a historickými uličkami, sa tiež pohybujú až na smiešne nízkej úrovni, podobne, ako pri Tuzle.

Dobrú správu máme aj pre tých, ktorí túžia objavovať tie najkrajšie európske metropoly. Či už sa chystáte do Londýna, alebo vás láka Rím, do oboch sa dostanete za menej ako 50 eur. V prípade, že ide o leteckú spoločnosť Wizz Air a máte zakúpené členstvo, ceny týchto leteniek môžu dokonca ísť ešte nižšie a to prakticky počas celého roka. Lacné sú aj ďalšie vyhľadávané talianske destinácie ako Miláno, Benátky a Bologna, kde opäť neprekročíme úroveň 50 eur.