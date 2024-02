Let sa zmenil na drámu: Nad hlavami cestujúcich začali vyliezať veľké červy. Posádka musela ihneď konať

Lietadlo aeroliniek Delta sa muselo krátko po štarte vrátiť na letisko. Z priestoru pre batožiny začali nad hlavami cestujúcich vyliezať veľké červy, upozorňujú Novinky.

Lietadlo, ktoré mierilo v utorok do Detroitu, sa po vyše hodine muselo vrátiť do Amsterdamu. V čase, keď už letelo ponad Britské ostrovy, začali z priestoru pre batožinu nad hlavami cestujúcich vyliezať veľké červy. Lietadlo po pristaní vydenzifikovali a cestujúci museli počkať na iný let.

„Schytala“ ich jedna z cestujúcich: „Ja so svojou rodinou sme boli v rade priamo pred červami. Dáma za nami povedala palubnému personálu, že jej padajú na hlavu,“ napísal jeden z cestujúcich podľa servera The New York Post.

Cestujúci Philip sedel vedľa ženy, na ktorú živočíchy padali. „V jednej chvíli som ju videl, ako si utiera červy zo sedadla kusom papiera. Bola veľmi vydesená,“ citovala ho holandská agentúra ANP. „Cestujúci reagovali vydesene a baterkami na mobilných telefónoch skúmali, či okolo nich nelezú,“ dodal Philip.

Pokazená ryba na palube

Červy sa do lietadla dostali v pokazenej rybe, ktorú prevážal jeden z cestujúcich vo svojej batožine. Na sociálnej sieti X to uviedol používateľ Kelce, ktorý bol na palube. Neskôr pre server Daily Mail uviedol, že posádka identifikovala cestujúceho, ktorému batožina so zhnitou rybou patrila, a zadržala ho.

Letecká spoločnosť Delta Air Lines sa cestujúcim ospravedlnila. Pasažierom ako kompenzáciu darovala osemtisíc leteckých míľ, izbu v hoteli, aj poukazy na jedlo, píše server Independent. Cestujúcim aerolinky zaistili najbližší voľný let.