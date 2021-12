Lengvarský: Zákaz návštev blízkych cez Vianoce nemusí platiť. Uvažovať musíme aj o povinnom očkovaní

Lockdown na Slovensku bude pokračovať, taktiež naďalej platí zákaz vychádzania a núdzový stav. Vláda schválila nákup liekov proti koronavírusu za približne 55 miliónov eur.

Medzi nové opatrenia tiež patrilo pravidlo o návštevách cez Vianoce. Návštevy blízkych počas Vianoc až do 9. januára zatiaľ nie sú povolené, povedal minister Lengvarský. A dodal, že o bublinách nebola reč. Výnimky na pohyb sú len na to, aby si ľudia mohli nakúpiť, alebo ísť do práce.

Vláda môže byť k tejto téme zvolaná aj mimoriadne

Lengvarský však dnes upozornil, že nariadenie o návšteve blízkych by nakoniec nemuselo platiť, informuje Denník N. K tomuto bodu sa chcú na vláde vrátiť. Pre Denník N ďalej minister k otázke o tejto téme povedal: „Rátame s tým, že to bude na budúcej vláde najneskôr, ale môže byť zvolaná aj mimoriadne, keď bude treba.”

Zatiaľ nie je jasné, akým smerom sa situácia vyvinie. Minister pre Denník N ďalej povedal: „Nemôžeme pustiť úplne všetko naraz. Ja viem, že niekto to možno zle vníma, že vleky sú pustené a tak ďalej. Ale vlek – to je v princípe pobyt v prírode. Ale návšteva v rodine, to je úzky kontakt ľudí. Aj po dohode s hygienikmi sme sa snažili obmedziť úzke kontakty na minimum.“

Vicepremiér a líder SaS Richard Sulík tiež navrhne prehodnotiť opatrenie v súvislosti s návštevami blízkych cez vianočné sviatky. Informoval o tom na sociálnej sieti. Tvrdí, že sa o tom na vláde nehlasovalo. Opatrenie kritizuje aj poslanec a podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga.

“Za zákaz stretávania sa s rodinou počas sviatkov sa na včerajšom zasadnutí vlády nehlasovalo. Navrhnem takéto nariadenie prehodnotiť,” uviedol Sulík.

Šeliga na sociálnej sieti vyhlásil, že o “bublinách” cez Vianoce by mala byť reč vzhľadom na logiku opatrení, “pretože nedáva zmysel povedať wellness áno a rodina nie”.

Strana Za ľudí si myslí, že pri akomkoľvek uvoľňovaní sa pravidlá musia uvoľniť v prvom rade pre ľudí, ktorí sú chránení očkovaním. “To sme presadzovali aj pri súčasnom nastavení pravidiel a otváraní služieb a obchodov,” reagovala strana pre TASR. “Odborníci a minister zdravotníctva budú opatrenia prehodnocovať na základe aktuálnej pandemickej situácie a predložia návrh vláde SR,” dodalo tlačové oddelenie Za ľudí.

Uvažuje sa aj o povinnom očkovaní

O povinnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19 sa na Slovensku musí uvažovať vzhľadom na situáciu a rozšírenie nepravdivých informácií. Vyhlásil to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) v pléne Národnej rady (NR) SR počas štvrtkovej hodiny otázok. Avizoval tiež úpravu legislatívy, ktorá má umožniť odškodniť nežiadúce účinky po podaní vakcíny proti COVID-19.

“Verejne sme vyhlásili, že vláda zatiaľ neuvažuje o povinnom očkovaní, ale vzhľadom na situáciu, ktorá je a k rôznym nepravdivým informáciám, ktoré sa tu šíria bohužiaľ zásluhou ľudí, ktorí tomu nerozumejú alebo nechcú rozumieť, musím už o tom uvažovať,” odpovedal minister na otázku poslanca Martina Čepčeka (nezaradený) o povinnom očkovaní. Dodal, že v paragrafovom znení nie je pripravené nič.

Čepček mu pripomenul vyjadrenia, že povinné očkovanie sa pred rokom považovalo za hoax. “Áno, presne. Pred rokom sme si nemysleli, že bude zaočkovaných 47 percent ľudí, ale 67 percent, pred rokom sme si nemysleli, že budeme mať v nemocniciach takmer 4000 ľudí, ale možno o polovicu menej. Vzhľadom k takejto ´protištátnej činnosti´ tak bohužiaľ musíme uvažovať nad touto možnosťou,” vyhlásil Lengvarský.