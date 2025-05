Len za 18-tisíc eur: Muž si kúpil šialene lacný dom a ukázal, ako vyzerá zvnútra. Totálne vás šokuje

Keď si predstavíte svoje vytúžené bývanie, ako vyzerá? Možno si predstavujete presvetlený priestor, veľkú obývačku či kuchyňu alebo vysoké stropy. Domček, ktorý vám teraz priblížime, nemá z toho absolútne nič. No v dnešnej dobe sa môže pochváliť jednou veľkou prednosťou — nízkou cenou.

Tiktoker Nathan Graham, ktorý si hovorí @unspeakable_fanytb, sa ešte minulý rok pochválil svojou zaujímavou kúpou na internete. Kým mnohí z nás si radi online objednávame oblečenie či kozmetiku, on siahol po niečom menej tradičnom.

„Kúpil som si dom z Amazonu!“ vyhlásil a ukázal, ako vyzerá.

Vtesnal doň všetko

Na sociálnej sieti zverejnil niekoľko videí o svojej zaujímavej kúpe na Amazone, ktoré dohromady nazbierali milióny pozretí. Zachytil v nich celý proces, od odoslania objednávky, cez doručenie, rozbaľovanie a „stavbu“, až po zariaďovanie.

Keď dom tiktoker rozložil, ukázalo sa, že je priestrannejší, než sa na prvý pohľad zdalo. Postupne si interiér zariadil podľa svojich predstáv a vidíme, že v jeho domčeku nechýba obývačka, kuchyňa, spací priestor či dokonca kúpeľňa.

O domček mnohí prejavili záujem

Za domček zaplatil v prepočte 18-tisíc eur, uvádza portál LADbible. V ľuďoch vyvolalo takéto bývanie zmiešané reakcie, no mnohí sa zhodli, že by do takejto kúpy išli tiež.

Prišli dokonca s nápadom kúpiť si takýto domček a prenajímať ho napríklad ako Airbnb, vďaka čomu by sa im táto investícia vrátila. Samozrejme, v prípade, že by si ho mali kam postaviť.

Priznali, že našli na Amazone domčeky v rôznych veľkostiach a cenových ponukách, dokonca aj ešte lacnejšie. „V jednom z nich by som žil, ak by som bol slobodný a bez detí,“ skonštatoval jeden z komentujúcich.

Viacerí sa zamysleli nad vodou a elektrinou. LADbible približuje, že v takomto domčeku z Amazonu nechýbajú vodovodné prípojky, avšak nemá elektrické vedenie, takže si ho musí nový majiteľ vyriešiť po kúpe sám.