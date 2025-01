Lekárovi a poslancovi slovenského parlamentu hrozí doživotie: To všetko za to, že očkoval ľudí na štadióne

Očkovanie počas pandémie koronavírusu prebiehalo v rôznych priestoroch, od športových hál, cez školy, nemocnice, až po štadióny. Práve posledná menovaná lokalita prekáža lekárovi Petrovi Liptákovi a na svojho kolegu Tomáša Szalaya preto koncom minulého roka podal trestné oznámenie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Poslancovi národnej rady za SaS preto dnes prišlo predvolanie k policajnému výsluchu. Problémom je vraj jeho organizácia hromadného očkovania počas pandémie koronavírusu na bratislavskom Národnom futbalovom štadióne, uvádzajú Aktuality. Podľa Liptáka tým spôsobil všeobecné ohrozenie.

Údajne porušil zákon

„Podľa zákona za to hrozí trestná sadzba 4 až 10 rokov. Ak by použili paragraf, že sa tak stalo za krízovej situácie, je za to 25 rokov až doživotie,“ uviedol Szalay na sociálnej sieti. Na štadióne vraj boli v tom čase aj policajti a pýta sa preto, že ak robil niečo nezákonné, prečo mu v tom nezabránili.