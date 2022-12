Lekári ostali v šoku: Do nemocnice prišiel 88-ročný muž s muníciou z prvej svetovej vojny v análnom otvore

Do jednej z francúzskych nemocníc prišiel 88-ročný muž so skutočne nezvyčajným problémom. V análnom otvore mal muníciu z prvej svetovej vojny. Lekári sa obávali, že by mohla explodovať, nemocnicu museli urýchlene evakuovať.

Lekári ostali v absolútnom šoku po tom, čo do nemocnice prišiel 88-ročný muž s muníciou z prvej svetovej vojny zaseknutou v análnom otvore. Ako informuje francúzsky portál Var-Matin, personál nemocnice sa obával, že by mohla munícia explodovať.

Niektoré oddelenia preto boli okamžite evakuované a noví pacienti boli presmerovaní do iných nemocníc. Ako neskôr odborníci na zneškodňovanie výbušnín informovali, riziko explózie bolo malé.

Aloo doctor bu ne.

Hospital Sainte Musse, in southern France, evacuated on Saturday after a man showed up with a WW1 shell stuck in his rectum. Bomb squad disposal experts arrived shortly after and determined that there was a minor risk that the shell would blow up, + pic.twitter.com/tMhVkOZb9n

— sehun (@sehun_nl) December 22, 2022