Lekári mu nedokážu pomôcť, umiera. Muž vlastnoručne postavil laboratórium, v ktorom vyrába liek pre syna

Rodič je pre svoje dieťa ochotný urobiť čokoľvek, pohne aj horami, ak je to potrebné. Dôkazom je otecko z Číny. Jeho 2-ročný syn má ťažké genetické ochorenie. K lieku, ktorý by mu mohol pomôcť, sa aj kvôli pandémii dostať nevedel. Rozhodol sa preto, že ho sám vyrobí.

Chlapec trpí nevyliečiteľnou chorobou

Dvojročnému chlapcovi lekári dávali len niekoľko mesiacov. Hrozilo, že kvôli vážnemu genetickému ochoreniu zomrie skôr, ako sa dožije svojich tretích narodenín. Ako však píše portál Science Times, jeho otec sa odmietol vzdať a rozhodol sa, že liek, ktorý jeho syn Haoyang potrebuje, vyrobí sám. Liek totiž nie je dostupný nikde v Číne a kvôli pretrvávajúcej pandémii sú hranice krajiny uzatvorené. Dieťa teda nemôže vycestovať, aby potrebnú liečbu podstúpilo inde.

Zúfalý otecko Xu Wei sa však rozhodol, že sa nevzdá bez boja a doma si vybudoval laboratórium. 30-ročný Číňan priznal, že jednoducho nemal čas uvažovať nad tým, či to má urobiť alebo nie. Vedel, že ak chce synovi pomôcť, nemá na výber, musí konať. Laboratórium postavil vo výškovej budove v meste Kunming. Zostrojil ho celkom vlastnoručne.

Ako spomíname, Haoyang trpí genetickým ochorením, tzv. Menkesovou chorobou. Tá ovplyvňuje, ako telo spracúva meď, čo je proces nevyhnutný pre správny vývin mozgu a nervovej sústavy. Ako informuje Genetic and Rare Diseases Information Center, prvé príznaky sa zvyčajne objavujú už v prvých mesiacoch po narodení dieťaťa. Väčšina detí s týmto genetickým ochorením sa dožíva nanajvýš troch rokov.

Liek testoval najprv na zajacoch, potom na sebe

Xu sa rozhodol laboratórium vybudovať bez toho, aby s tým mal akékoľvek predchádzajúce skúsenosti. Má stredoškolské vzdelanie a skôr, ako sa začal naplno venovať svojmu synovi, mal na starosti malý online obchod. Chlapec sa v súčasnosti už nedokáže hýbať a nehovorí, jeho otec však verí, že má dušu a pocity. Verí, že jeho syn si zaslúži šancu na kvalitnejší život, aj keď je ochorenie nevyliečiteľné. Pustil sa preto do štúdia farmácie.

Rodina a priatelia boli proti, trvali na tom, že je to boj s veternými mlynmi. Okrem toho, že nemal potrebné vzdelanie, neovládal ani angličtinu, pričom práve v tomto jazyku je aj väčšina štúdií týkajúcich sa Menkesovej choroby, píše portál Medical Xpress.

Napokon sa však podarilo to, čomu nikto neveril. Xu nielenže vybudoval laboratórium, ale vyrobil aj liek, ktorý pomáha jeho synovi udržať si aspoň trochu potrebnej medi v tele. Podarilo sa mu to už 6 týždňov po dokončení laboratória.

Číňan liek testoval najprv na zajacoch. Potom ho vpichol aj sám sebe. Keď videl, že zajace sú v poriadku a on tiež, podal liek synovi. Aj keď je to nemalý úspech, odborníci sú skeptickí a tvrdia, že takáto liečba zaberá len pri hŕstke genetických ochorení, aj to zvyčajne len v prípade, ak je liek podaný počas prvých troch týždňov života dieťaťa. Xu teda musí napriek všetkej snahe prijať fakt, že postup ochorenia sa síce spomalí, no nezastaví sa úplne. Muž sa však odmieta vzdať a naďalej dúfa, že sa jeho syn vylieči.