Lekár mu ho amputoval po smrti. Napoleonov penis storočie putoval po svete, Francúzi s ním nechceli mať nič spoločné

Posledné roky svojho života prežil Napoleon Bonaparte v exile. Po tom, čo podľahol zdravotným komplikáciám, sa lekár, ktorý vykonával pitvu, rozhodol, že mu amputuje penis a odoberie kúsky rebier. Orgán napokon putoval po svete niekoľko desaťročí.

Desaťročia putoval penis po svete, Francúzi s ním nechceli mať nič spoločné

Ako informuje web The Vintage News, Napoleon Bonaparte bol nútený utiahnuť sa do exilu v roku 1815. Napokon zomrel 5. mája 1821 vo veku 51 rokov. Trpel tráviacimi ťažkosťami, mnoho ľudí verilo, že ho niekto otrávil. Pitva ale ukázala, že pravdepodobne zomrel na následky rakoviny žalúdka.

Francesco Antommarchi, lekár, ktorý pitvu vykonával, starostlivo odstránil srdce a črevá a vytvoril Napoleonovu posmrtnú masku. Okrem toho ale z tela odstránil aj dva úlomky z rebier a amputoval mu penis. Do dnešného dňa nikto nevie, prečo to urobil. Orgán ale do rúk dostal kňaz Ange Vignali, ktorý ho so sebou vzal na Korziku.

Ten bol majiteľom amputovaného penisu až do svojej smrti. Kňazova rodina potom orgán predala do londýnskeho antikvariátu Maggs Bros Ltd. V roku 1924 Napoleonov penis opäť zmenil majiteľa, kúpil ho A.S.W. Rosenbach, ktorý ho so sebou vzal do Spojených štátov. V tom istom roku Rosenbachova spoločnosť zostavila Opis Vignaliho zbierky Napoleonových relikvií.

Toto je jeho súčasná majiteľka

Opis si získal takú pozornosť, že o 3 roky neskôr bol orgán vystavený v Múzeu francúzskeho umenia v New Yorku. Hovorilo sa, že Napoleonov penis bol veľmi malý, mal merať menej ako 4 centimetre. V čase, keď bol vystavený v múzeu, však už putoval po svete viac ako 100 rokov a nebol práve v najlepšom stave.

Po tom, čo výstava skončila, orgán odkúpil právnik Donald Hyde, ktorý ho krátko na to predal mužovi menom John Fleming. V istom momente bol penis ponúknutý aj francúzskej vláde, tá ho ale odmietla. Nechcela mať s dobyvateľovým penisom nič spoločné.

Fleming tak predal úd zberateľovi Bruceovi Gimelsonovi a od neho ho v roku 1977 kúpil urológ John J. Lattimer. V jeho zbierke sa nachádzalo množstvo zvláštnych predmetov, vrátane poťahu z limuzíny, v ktorej bol zavraždený prezident J.F. Kennedy.

Lattimer veril, že z Napoleonovho penisu by sa nemal nikto posmievať. Ukrýval ho preto pod svojou posteľou a bol ochotný ukázať ho len malej skupinke ľudí, ktorí mu boli blízki. Keď urológ v roku 2007 zomrel, Napoleonov orgán zdedila jeho dcéra, ktorá sa rozhodla, že ho aj naďalej bude ukrývať pred očami verejnosti. Práve ona je jeho majiteľkou do dnešného dňa.