Legendárny herec známy zo senzácie Hry o život zomrel: Zahral si vo viac ako 170 filmoch a seriáloch

Ľudia ho poznajú napríklad z filmov MASH, Pýcha a predsudok či Obyčajní ľudia, hviezdil aj v Hrách o život. Zahral si vo viac ako 170 filmoch a seriáloch. Herec Donald Sutherland vo veku 88 rokov navždy odišiel po dlhom boji s chorobou.

O jeho smrti informoval syn, tiež herec, Kiefer Sutherland. „S ťažkým srdcom vám oznamujem, že môj otec Donald Sutherland zomrel. Osobne si myslím, že bol jeden z najdôležitejších hercov v histórii filmu,“ cituje ho BBC.

„Nikdy ho neodradila rola, dobrá, zlá alebo škaredá. Miloval to, čo robil a robil to, čo miloval, a nikto nemôže chcieť viac než to. Dobre prežitý život.“

