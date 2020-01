Legendárne štúdio Ghibli príde tento rok s dvomi novými filmami. Jeho tvorbu uvidíme aj na Netflixe

Máte radi anime? Ak je odpoveď áno, máme pre vás dobré správy. Ikonické štúdio Ghibli, ktoré dalo svetu také diela ako Cesta do Fantázie či Laputa: Nebeský zámok, prichádza so svojou tvorbou na Netflix.

Ako upozorňuje portál Lad Bible, od 1. februára budeme môcť vidieť filmy Castle in the Sky, My Neighbor Totoro, Kiki’s Delivery Service,, Only Yesterday, Porco Rosso, Ocean Waves a Tales From Earthsea.

Následne od 1. marca sa môžeme tešiť na snímky Nausicaä Of The Valley Of The Wind, Princess Mononoke, My Neighbors The Yamadas, Spirited Away, The Cat Returns, Arrietty a The Tale Of The Princess Kaguya.

Tretia vlna filmov dorazí od 1. apríla a uvidíme ju v podobe filmov Pom Poko, Whisper Of The Heart, Howl’s Moving Castle, Ponyo On The Cliff By The Sea, From Up On Poppy Hill, The Wind Rises a When Marnie Was There.

Štúdio má v rukáve ďalšie eso

Okrem toho, že štúdio prichádza so svojou tvorbou na Netflix, sa môžeme tešiť aj na comeback režiséra Hayaoa Miyazakiho, ktorý by mal prísť tento rok s filmom How Do You Live?. Jeho premiéra mala podľa portálu Lad Bible pôvodne prebehnúť súbežne so štartom Olympijských hier v Tokiu, no nakoniec to vyzerá tak, že post-produkcia filmu potrvá o čosi dlhšie.

Mimo toho štúdio oznámilo v novoročnom ozname na svojom webe, že sa chystá spracovať ďalšie dva filmy, ktoré by mali mať premiéru v priebehu tohto roka.